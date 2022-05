Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" macht sich Chris über den angeblichen Frauenflüsterer Rufus lustig. Chiara und Nathalie bekommen in "Alles was zählt" Besuch von einem Anwalt. Bei "GZSZ" flirtet Philip im Krankenhaus mit Sunny.

17. Mai 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Sunny ist überfordert, als Philip sie charmant davon abhält, Gerner im Krankenhaus zu besuchen. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Britta veranstaltet mit Hendrik für die Kinder einen Yes-Abend. Alle sind begeistert und aus der ClipClub-Dance-Challenge wird eine Houseparty. Britta nimmt es zu Hendriks Überraschung gelassen. Doch dann ist am nächsten Tag ihr Tanz-Video online zu sehen. Als Merle begreift, dass ihre Freunde ihr Politiker-Speed-Dating aus Sorge um ihre Gesundheit zu sabotieren versuchen, setzt sie Gunter, Dörte und Tina auf den Pott. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Paul Josie Vorwürfe macht, dass sie ihm nicht die Wahrheit über Yvonnes Interview gesagt hat, möchte er mit ihr zusammen sein. Währenddessen schöpft Constanze Hoffnung, bald wieder laufen zu können, und möchte dies mit Paul feiern. Erik erhält einen Brief von Ariane, in dem sie ihn bittet, sie im Gefängnis zu besuchen und ihr zu verzeihen. Zunächst will Erik nicht darauf reagieren, doch Werner überzeugt ihn, Arianes Schwäche zu nutzen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach einem aufwühlenden Erlebnis mit David bezweifelt Sina stark, dass er wirklich Rolfs Sohn ist - wenn da nicht noch das Testergebnis wäre. Chris macht sich über den angeblichen Frauenflüsterer Rufus lustig. Er hat eine viel bessere Idee, um Britta von ihren Umzugsplänen abzubringen. Dominic erträgt lieber seine Einsamkeit, als Eva sein Geheimnis zu offenbaren. Aber er liebt sie, und sein Schmerz braucht ein Ventil. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara und Nathalie werden von einem Anwalt aufgesucht. Durch dessen subtile Drohung bekommt es Chiara mit der Angst zu tun. Isabelle hört entsetzt, wie Casper sich selbst als Opfer darstellt. Sie will ihn damit nicht durchkommen lassen und sucht nach Beweisen. Lucie ist fassungslos, dass Yannick nur knapp dem Tod entronnen ist. Ihren Bruder fast verloren zu haben, reißt alte Wunden bei ihr auf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne kann kaum fassen, dass Kian Linostramis Netzwerk auffächert, damit ein Deal mit den Behörden zustande kommen kann. Tatsächlich kann die Staatsanwaltschaft den angebotenen Dokumenten nicht widerstehen. Philip bekommt mit, dass Noah länger keine Fortschritte mehr bei Sunny gemacht hat. Er selbst kann dafür erneut bei Sunny punkten und flirtet mit ihr, was Noah mitbekommt. Die beiden treten offen in den Hahnenkampf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de