Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" gesteht Philip Carla, dass die Amnesie erfunden war. Cecilia lässt Easy in "Unter uns" glauben, sie sei in Benedikt verliebt. Außerdem feiert RTL 30 Jahre "GZSZ" mit einer Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge.

12. Mai 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Gerner ist untergetaucht und sucht verzweifelt nach Beweisen für seine Unschuld. © RTL / Oliver Ziebe

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip gesteht Carla, dass die Amnesie erfunden war, ohne Amelies Verstrickung zu verraten und entschuldigt sich bei Katrin. In einem Gespräch mit Carla urteilt die nun milde über Philip, sodass Carla ins Grübeln gerät. Doch sie bleibt bei ihrem Entschluss: Es ist aus. Merle steht permanent unter Strom: Sie will die Trixie-Spiegel im Verkehrsausschuss durchsetzen und streitet sich zudem mit Tina. Der Streit ist schnell begraben, aber der dauerhafte Stress setzt ihr zu - ihr Körper streikt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da André seine Pläne, Carolin zum Auszug zu bewegen, aufgeben muss, ist Michael mit seinem Problem auf sich alleine gestellt. Schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als Carolin seine Gefühle zu gestehen und auf ihr Verständnis zu hoffen. Josie soll im Auftrag der Schokoladen-Sommelière-Ausbildung ein Dessert kreieren, woraufhin Hildegard ihr ihre Hilfe anbietet. Alfons, der die fertige Nachspeise im Kühlschrank entdeckt, isst diese unwissend in seiner Pause und bringt Hildegard in Bedrängnis. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien bittet Tobias, ihren Vater als Anwalt zu vertreten. Sie ahnt nicht, dass es um einen Mordfall geht. Als Tobias den Auftrag ablehnt, fangen die Probleme erst an. Conor ist schockiert, als er für Tills Anti-Drogen-Projekt ausgerechnet Ute interviewen soll. Das bleibt nicht Conors einziges Problem. Cecilia lässt Easy glauben, sie sei in Benedikt verliebt. Genau das macht ihr einen Strich durch die Rechnung, als sie Abstand nehmen will. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Maximilian Justus' Drohung gegenüber Nathalie mit seinem Druckmittel bei Richard zuvorkommen will, schlägt Justus einen neuen Weg ein. Isabelle wird misstrauisch, als Casper plötzlich Dinge über sie weiß, die sie ihm nicht erzählt hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten (Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge) Jo Gerner ist untergetaucht und sucht verzweifelt nach Beweisen für seine Unschuld. Nur Katrin Flemming steht noch zu ihm. Mit allen Mitteln versucht Linostrami, seinen Erzfeind aufzuspüren. Schließlich erpresst er Laura, die ihren Stiefvater in eine Falle locken soll. In eine tödliche Enge getrieben steht Gerner plötzlich vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Kann er seine Familie vor einem unberechenbaren Psychopathen zu schützen? Im Anschluss daran ab 21:30 Uhr zeigt RTL die Dokumentation "30 Jahre 'GZSZ' - Das große Jubiläum".