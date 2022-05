Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" nähern ich Yvonne und Erik einander an. Eva fällt es in "Unter uns" schwer, Dominics Geheimnis für sich zu behalten. Bei "GZSZ" endet Sunnys Ausflug mit einem Tritt ins Fettnäpfchen.

10. Mai 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Dominic ist überrumpelt, als Eva sein Geheimnis ungesehen übergibt. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip leidet unter der Trennung von Carla. Als Carla ihn nach der Explosion im Krankenhaus besucht, schöpft er Hoffnung. Zumal Amelie Carla glauben macht, dass sich Philip aufgrund einer retrograden Amnesie nicht mehr an die Trennung erinnert. Philip spielt mit und tatsächlich: Carla nähert sich an. Nach dem Kuss wissen Leo und Katrin: Sie wollen zusammen sein! Doch dann explodiert Philips Weinladen. Leo rennt ins Haus, um Philip zu retten. Als er nicht wieder kommt, überwindet Katrin ihre Angst und rettet den bewusstlosen Leo aus den Flammen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne und Erik wollen Josie, die wegen der Situation mit Paul und Constanze leidet, aufheitern und planen ein gemeinsames Abendessen. Doch Josie ist bereits mit Shirin auf dem Weg ins Kino, so entscheiden sich Yvonne und Erik, den Abend zu zweit zu verbringen. Obwohl Paul beteuert, dass er mit Josie zusammen sein und Constanze nur bis zu ihrer Genesung unterstützen will, ist diese verunsichert. Als Constanze aus dem Krankenhaus entlassen wird, soll ihr ausgerechnet Josie das Essen auf ihr Zimmer bringen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Eva erfährt, dass Jakob die Wahrheit über Dominic kennt, mahnt der sie, dessen Geheimnis zu respektieren. Ob Eva das kann? Corinna versucht sich in ihrem Leben nach der Trennung von Chris einzurichten. Während sie Cecilias Unterstützung hat, versucht Matteo, dies zu verhindern. Die Weigels sind schockiert, dass David Rolfs Sohn sein soll. Für Paco steht fest, dass er Übles plant, doch für Sina und Nika ist der Fall weniger klar. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla fühlt sich geehrt, als Pascal Hochtal mit ihr eine Fotostory machen will. Sie erkennt jedoch, dass er eigene Ziele verfolgt. Isabelle fragt sich, warum sie den Sex mit Casper abgebrochen hat. Sie muss sich die Wahrheit eingestehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunnys Ausflug endet ernüchternd - mit einem Tritt ins Fettnäpfchen. Doch Philip findet genau zur richtigen Zeit die richtigen tröstenden Worte und zaubert ihr damit wieder ein Lächeln ins Gesicht. Paul ist von Emilys Scheidungsabsicht vor den Kopf gestoßen, wägt aber doch ab, ob es für alle nicht das Beste wäre. Schließlich stimmt er der Scheidung schweren Herzens zu, und die beiden zwingen sich, nach vorne zu sehen.