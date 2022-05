Das passiert heute in den Soaps

Amelie macht sich in "Rote Rosen" über Philips Verliebtheit lustig. Max will in "Sturm der Liebe" an einem Mountainbike-Rennen teilnehmen und bei "GZSZ" spricht sich Luis endlich mit Moritz aus.

06. Mai 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Luis (l.) entschuldigt sich bei Moritz für seine Schuldzuweisungen. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie macht sich über Philips Verliebtheit zu Carla lustig und warnt ihn: Carla spielt nur mit ihm. Aber Philip will das nicht wahrhaben und plant heimlich ihre gemeinsame Zukunft. Anke ist zu stolz, um Florians Liebesgeständnis anzunehmen. Florian nimmt es enttäuscht hin. Franzi und Dörte verstehen Anke, raten ihr aber die Entscheidung zu überdenken. Schließlich kann Katrin Anke den entscheidenden Stups geben, über ihren Schatten zu springen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach der gemeinsamen Nacht mit Paul kommt Josie am nächsten Morgen zurück in ihre Wohnung und trifft auf einen skeptischen Henning. Besonders als dieser später einen innigen Blick zwischen Paul und Josie bemerkt, äußert er sein Misstrauen gegenüber Shirin. Merle gesteht Gerry, dass sie sich in eine Kur samt Therapie begeben will, bevor sie wieder glücklich mit ihm zusammen leben kann. Obwohl Gerry traurig über Merles Abreise ist, bemüht er sich um Verständnis und stimmt wehmütig einer vorläufigen Fernbeziehung zu. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Zu seinem Verdruss soll Ringo unter Cecilias Leitung ein Social-Media-Video für Huber-Bau drehen. Der Dreh gerät außer Kontrolle - ebenso wie Cecilias Gefühle. Bambi will dem "Familienhelden" David einen schönen Geburtstag bereiten. Er ahnt weder, warum der nicht in Stimmung ist, noch dass Pacos Misstrauen weitere Nahrung erhält. Britta beschließt in einer Kurzschlussreaktion, die Hochzeit abzusagen. Zum Glück hat sie Freunde. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny und Malu sind im Aufzug eingesperrt, als Malus Fruchtblase platzt. Während Justus besorgt davor ausharren muss, steht Jenny Malu bei. Henning kann sich trotz seiner Gefühle nicht von Daniela fernhalten. Als sie für ein Paar gehalten werden, tut Daniela das amüsiert ab. Als der Pokal für das Battle On Ice geliefert wird, posieren Chiara und Miro wie Sieger. Doch als der Pokal verschwindet, verdächtigt man Miro. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis erkennt, dass er Jonas und Moritz zu Tode erschreckt hat und entschuldigt sich für seine dumme Aktion. Doch die hatte auch was Reinigendes, und Luis spricht sich mit Moritz aus. Während Paul sich auf einen Tag mit Kate freut, fällt es der schwer, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Kate bittet Emily, für sie abzusagen und zu lügen, dass sie krank ist. Als Paul sich kurz darauf um seine "kranke" Tochter kümmern will, fliegt Emily auf.