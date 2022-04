Das passiert heute in den Soaps

Christoph erpresst Ariane in "Sturm der Liebe" und bei "Unter uns" ist Paco bereit, sein Misstrauen gegenüber David aufzugeben. In "GZSZ" verbittet Paul sich Johns Einmischung, was die neue Wohnung angeht.

28. April 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Ariane versucht Christoph zu überzeugen, dass sie keine weiteren Beweise gegen ihn in der Hand hat. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Veit droht Carla weiterhin. Mit Ankes Hilfe findet sie in Gregors Bankschließfach Beweise, die Veit hinter Gitter bringen können. Doch sie hat ihn unterschätzt und blickt nachts auf ihrem Heimweg in die Mündung seiner geladenen Waffe. Tina und Ben sind unter Druck: Die Verwandtschaft erwartet ein Hochzeitsfoto. Widerwillig stellen Ben und Tina das Foto mit Merles Hilfe nach. Aber es gelingt ihnen nicht, auf den Bildern zu strahlen. Und jetzt? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Ariane behauptet hat, noch eine Kopie der Beweise versteckt zu haben, flößt ihr Christoph eine vermeintlich giftige Substanz ein, um ihr die entsprechenden Informationen zu entlocken. Unter Todesangst gesteht Ariane Christoph, dass es keine weitere Kopie gibt. Carolin springt als Michaels Duettpartnerin ein und gemeinsam mit Rosalie amüsieren sie sich auf der Hochzeit des Bauamtchefs. Daraufhin möchten sich Michael und Rosalie bei Werner für Carolin als Reitlehrerin stark machen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco ist bereit, sein Misstrauen David gegenüber aufzugeben, bis er einen Hinweis findet, der David mit Fiona und der Entführung verbindet. Chris ist verletzt, als Corinna sich mit Rufus amüsiert, anstatt ihre Ehe retten zu wollen und dann macht Alina ihm eindeutige Avancen. Ringo behauptet vor Cecilia, immun gegen ihre Reize zu sein. Nicht mal sich selbst will er eingestehen, dass das Gegenteil der Fall ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus ist kurz davor, Maximilians Intrige aufzudecken. Um das zu verhindern, entschließt sich Maximilian, tatsächlich Gift zu nehmen. Gerade als Yannick seine Eifersucht auf Casper ad acta legt, erkennt er geschockt, wie berechtigt diese ist. Henning hilft Yannick bei dessen Liebeskummer mit Isabelle und nähert sich darüber mit seinem Sohn an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily kann verstehen, dass Sunny Philip zappeln lässt, nachdem er sich in den letzten Monaten wie ein Trottel verhalten hat. Philip lässt sich davon nicht entmutigen. Paul verbittet sich Johns Einmischung. Er bleibt dabei: Die Wohnung ist bezahlbar sowie in der Nähe seiner Werkstatt und von Kate. Außerdem handelt es sich doch wirklich nur um eine Übergangslösung. Doch genau das bezweifelt Emily. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de