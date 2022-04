Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" ist Vivien schockiert von der Vergangenheit ihres Vaters. Bei "Alles was zählt" erregt Leyla mit ihrem Erfolg Isabelles Aufmerksamkeit. Lilly versucht in "GZSZ", mehr über Philips Nebenbuhler zu erfahren,

26. April 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Vivien ist fassungslos, als ihr Vater ihr gesteht, schuld an einem Mord zu sein. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla ist schockiert, dass Veit Gregor gedroht hat, ihr etwas anzutun. Als Veit versucht, ihr Gregors Handy abzunehmen, geht sie zur Polizei. Doch die Beweislage reicht nicht. Veit bleibt auf freiem Fuß. Katrins und Florians Beziehung droht an ihren unterschiedlichen Vorstellungen zu scheitern. Doch dann springt Florian über seinen Schatten: Er ist bereit, für Katrin auszuwandern. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Der versprochene Auftritt von Michael und Rosalie bei der Hochzeit des Bauamtschefs Gruber steht auf der Kippe, als sich bei Rosalie eine Heiserkeit anbahnt. Um einen passenden Ersatz zu finden, hält Michael ein Vorsingen ab, doch weder Yvonne noch Vanessa können mit ihrer Gesangskunst überzeugen. Auf Josies Vorschlag hin konnten Christoph und Werner eine Lösung für die Gehaltserhöhung der Belegschaft finden und damit Arianes Plan durchkreuzen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien ist geschockt von der Vergangenheit ihres Vaters, lässt sich aber überzeugen ihm eine Chance zu geben.

Tobias zieht nur scheinbar mit. Conor wird nach dem Unfall als Nikas Retter gefeiert. Nur er selbst weiß, dass er den Crash unter Drogeneinfluss womöglich selbstverschuldet hat. Britta ist angenehm überrascht: Rufus soll mit ihr die Hochzeit vorbereiten. Dennoch setzt sie alles daran, dass Robert schnell zurückkommt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus treibt seine Sehnsucht zu Jenny, als er Maximilians Handlanger im Krankenhaus wiedererkennt. Nun hat er endlich eine Spur. Leyla erregt mit ihrem Erfolg Isabelles Aufmerksamkeit. Diese macht ihr ein unerwartetes Angebot. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Miriam ist empört über die Intrigen ihres Vaters gegen Gerner. Da erfährt Gerner, dass Yvonne von einem Einbrecher niedergeschlagen wurde und eilt nach Berlin. Miriam bleibt zurück, während Linostrami eine Spur zu ihrem Aufenthaltsort erhält. Sunny schmeichelt es, dass sich nicht nur Philip um ihre Aufmerksamkeit bemüht. Lilly versucht derweil, mehr über Philips Nebenbuhler zu erfahren, und merkt, dass dieser nichts anbrennen lässt.