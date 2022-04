Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" ist Carla geschockt, als auf dem Weingut eingebrochen wird. Shirin hat in "Sturm der Liebe" Angst, dass der Beautysalon geschlossen wird. In "Alles was zählt" bekommt Jenny Justus nicht aus dem Kopf.

25. April 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny wird von ihrer Sehnsucht nach Justus schwer getroffen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla freut sich, dass Philip von seiner Weinreise zurück ist. Doch die Freude währt nicht lange: auf dem Gut wird eingebrochen. Durch einen Zufall entdeckt Philip auf Gregors altem Handy einen Gesprächsmitschnitt, der Carla das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Sorge um die schwerkranke Britta wird größer. Trotz Phagen-Therapie sinkt das Fieber nicht. Hendrik muss sich die Vorwürfe der Familie gefallen lassen und ist kurz davor die Hoffnung zu verlieren, als Britta endlich die Augen aufschlägt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Shirin hat Angst, ihren Beautysalon zu verlieren, und wendet sich hilfesuchend an Gerry. Unterstützung bekommen sie und Gerry dann überraschenderweise von Merle. Als Paul sich gezwungen sieht, den Beautysalon zu schließen, macht Josie ihm deutlich, dass sie nicht aufgeben wird, und treibt den Streik weiter voran. Paul bleibt nichts anderes übrig, als ihr schließlich die Wahrheit über das Druckmittel zu gestehen, das Ariane gegen ihn in der Hand hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika ist sauer, dass Conor sie für Promozwecke benutzt. Als sie von Paparazzi bedrängt wird, rettet Conor sie zwar, doch die Flucht wird zum Albtraum. Britta ist überrascht, als Robert vermeintlich die Flitterwochen plant. Doch dieser hat sich in Wahrheit eine Auszeit von Britta genommen. Vivien kann nicht umhin, sie genießt die Annäherung mit ihrem Vater. Tobias bleibt skeptisch und findet heraus, dass er dazu auch allen Grund hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jennys Erkenntnis, dass sie Justus nicht aus dem Kopf bekommt, droht zu spät zu kommen, als Justus sich Malu annähert. Nachdem Casper Isabelle für sich gewinnen konnte, will er Yannick loswerden - aber sein Plan droht zu scheitern. Nachdem Miro und Chiara erneut aneinandergeraten, setzt ihnen Deniz eine deutliche Grenze - doch werden sie diese beherzigen? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Miriam will Gerners Geschichte mit ihrem Vater hören. Gerner beginnt zu erzählen. Derweil kommt in Linostrami der Verdacht auf, dass Gerner mit seiner Tochter zu tun hat. In seiner Sorge bittet Paul Philip um Rat, weswegen Emily mitbekommt, dass etwas nicht stimmt. Hin- und hergerissen zwischen Mitgefühl und dem Wunsch nach Abstand, ist Emily kurz davor, einen Schritt auf Paul zuzumachen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de