Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" ruft Josie die Belegschaft des Fürstenhofs zum Streik auf. Miro plant in "Alles was zählt" ein waghalsiges Skate-Duell. In "GZSZ" erfährt Luis, dass Miriam Berlin verlassen hat.

22. April 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Josie (M.) kommt nicht umhin, die Belegschaft des Fürstenhofs zum Streik aufzurufen. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla will von Veit Brandauer wissen, warum er denkt, dass Gregor noch lebt. Veit zeigt ihr ein paar neuere Fotos, auf denen Gregor aber nicht eindeutig zu erkennen ist. Anke gegenüber muss Carla zugeben, dass Veit alte Wunden aufgerissen hat. Florian verletzt es, dass Katrin und Franzi ihm nichts von Davids Krankheit erzählt haben. Er fürchtet, dass die Bundeswehr die Feldjäger in Marsch setzt, um Franzi nach Kiel zu bringen. Zu Katrins und Franzis Überraschung springt Florian aber über seinen Schatten und wendet die strenge Strafe für Franzi ab. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Paul macht Josie klar, dass er keine große Chance für die Belegschaft und die gewünschte Gehaltserhöhung sieht. Als Josie ihre Freunde und Kollegen darüber informiert, entscheiden sie sich notgedrungen für einen Streik. Um diesen abzuwenden, muss Paul zu harten Maßnahmen greifen. Nach dem Kuss mit Erik versucht Yvonne ihre Gefühle zu überspielen. So interpretiert Erik die Situation als einmaligen Ausrutscher und ahnt weiterhin nichts von Yvonnes Verliebtheit. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika bewegt Conor, sich bei seinen Fans zu entschuldigen. Der hat ganz eigene Ideen, wie er Nikas Zuwendung für seine PR nutzen kann. David scheut kein Risiko, um die Seinen zu schützen. Wird sich die Mühe für David lohnen? Till ist von Mareikes Ansage tief getroffen. Sina und Chris machen Mareike klar, dass ihr Bruder Till sie jetzt braucht. Endlich macht Mareike einen Schritt auf ihren Freund Till zu. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle ist beeindruckt, wie gut sie mit Casper harmoniert. Wie von ihm beabsichtigt, bringt ein Event sie einander noch näher. Miro will erneut durch ein waghalsiges Skate-Duell an Geld kommen. Doch er hat die Rechnung ohne Chiara gemacht. Justus weist den Verdacht, er könnte Maximilian vergiftet haben, weit von sich. Doch Simone glaubt ihrem Sohn mehr. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner lässt nichts unversucht, um seine Anteile an der Forschung zurückzubekommen und zieht seinen Plan durch. Während Gerner eine Botschaft für Linostrami vorbereitet, ahnt dieser noch nichts. Luis erfährt, dass Miriam Berlin verlassen hat. In seiner Sorge um sie stößt er Moritz vor den Kopf, was diesen verunsichert. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de