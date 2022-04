Das passiert heute in den Soaps

Eva hadert in "Unter uns" mit Dominics Abfuhr. Bei "Alles was zählt" trifft es Justus hart, als Jenny sich auf einen neuen Mann einlässt. Laura und John fühlen sich in "GZSZ" erneut zueinander hingezogen.

15. April 2022 - 11:01 Uhr | (jes/spot)

"GZSZ": Laura zieht es nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch wieder zu John. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Matteos Zustand ist kritisch. An seinem Krankenbett sprechen sich seine Eltern Chris und Corinna aus - bis seine leibliche Mutter Alina dazwischenfunkt. Eva hadert mit Dominics Abfuhr. Ausgerechnet ihre Freundin Ute glaubt an die Liebe der beiden und will ihnen auf die Sprünge helfen. Conor glaubt, beim Interview eine gute Figur gemacht zu haben, doch sein übersteigertes Selbstbewusstsein trügt ihn. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus trifft es hart, als Jenny sich auf einen neuen Mann einlässt. Aufgewühlt muss er sich fragen, ob er Jenny wirklich gehen lassen will. Isabelles Zweifel können von Casper ausgeräumt werden. Dabei sind Yannicks Vorbehalte gegen Casper mehr als berechtigt, denn Casper verfolgt weiterhin seine eigenen Pläne. Miro ist froh, als Lucie ihm gegen Chiara zur Seite steht, und interpretiert in ihre Hilfsbereitschaft mehr als Freundschaft. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Durch Yvonne ermutigt, lässt Laura den Gedanken zu, dass doch mehr zwischen ihr und John laufen könnte. Nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch zieht es Laura wieder zu John. Es dauert nicht lange, da erliegen sie ihrer körperlichen Anziehungskraft. Tonis Kriminalarbeit in ihrem Schlafzimmer wirkt sich nicht gerade libidofördernd aus. Um Toni zu verdeutlichen, wie sich das anfühlt, verlegt Erik seine Küchenarbeit ebenfalls in ihr Zimmer. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de