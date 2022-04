Ariane bringt in "Sturm der Liebe" Lias Pfefferspray-Angriff zur Anzeige. Bei "Unter uns" beschließt Tobias, seinen Entführer nicht bei der Polizei zu belasten. In "GZSZ" sieht Emily keine Zukunft mehr für sich und Paul.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David lehnt Franzis Heiratsantrag ab - er will nicht überstürzt heiraten, nur damit sie Sonderurlaub bekommt. Also simuliert sie vor dem Truppenarzt Rückenschmerzen und erschwindelt sich so eine Krankmeldung. Amelie drängt in ihrer Geldnot Jakob, endlich ein Bild für sie zu malen und quartiert ihn aus Eigennutz kurzerhand in Brittas leerer Wohnung ein. Nachdem Hendrik nun über Jakobs wahre Identität Bescheid weiß, hofft Britta, dass die beiden Männer einen Draht zueinander finden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane bringt Lias Pfefferspray-Angriff zur Anzeige und besteht bei einer Gesellschafter-Sitzung auf Lias Freistellung. Da Ariane Christoph immer noch mit belastenden Beweisen unter Druck setzt, stimmt dieser, gegen Werners und Roberts Einspruch, für Arianes Forderung. Als Lia danach auf Ariane trifft, droht sie, die Nerven zu verlieren. Erik ist froh, als die bewusstlose Yvonne wieder zu sich kommt. Yvonne hingegen hat es eilig, der Situation zu entfliehen, und macht sich Vorwürfe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Easy im Netz diffamiert wird, beschleicht Robert der Verdacht, dass Britta sich auf diese Weise ihren Hochzeitsfotografen gesichert hat. Nach einer Warnung von Jakob beschließt Tobias, seinen Entführer tatsächlich nicht bei der Polizei zu belasten. Doch weder er noch Vivien sind glücklich damit. Eva schwebt nach ihrem Kuss mit Dominic auf Wolke sieben, von der sie nicht mal die Absage eines zweiten Dates runterholen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Malu darüber nachdenkt, ob Justus und sie eine zweite Chance haben, lässt eine unbedachte Äußerung von Jenny Malu aufhorchen. Yannicks Versuch, Isabelle Caspers wahres Gesicht zu zeigen, scheitert. Er begibt sich auf Spurensuche.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin merkt, dass sie Tobias in ihrer Anspannung ungerecht angegangen ist. Als sie sich bei ihm entschuldigt, ruft Gerner an, und Katrin bleibt nichts anders übrig, als Gerners Bitte nachzukommen. Kurzerhand lässt sie Tobias stehen. So sehr es sich die Freunde auch wünschen, für Emily gibt es keine Zukunft mehr mit Paul. Und so macht sie ihm klar, dass sie Kate die Wahrheit sagen müssen. Und zwar die ganze Wahrheit.