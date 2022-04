Das passiert heute in den Soaps

Lia fühlt sich in "Sturm der Liebe" von Ariane bedroht. In "Alles was zählt" überlegt Malu, ob sie Justus und sich noch eine Chance geben soll. Bei "GZSZ" verschwindet Yvonne bei einem Ausflug spurlos.

07. April 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Malu und Justus erkennen, in welch seltsamer Situation sie sich befinden. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Als Katrin zugibt, Leo geküsst zu haben, entzieht sich Florian jeder Diskussion. Dabei verdrängt er, dass er selbst gerade Anke geküsst hat. Mia redet Florian ins Gewissen und er begreift: Wenn er seine Familie retten will, muss er gemeinsam mit Katrin darum kämpfen. Amelie checkt mit Brittas Kreditkarte im "Drei Könige" ein, was Hendrik wie Carla verdächtig vorkommt, zumal sie eine auffällige Gemälderolle dabeihat. Sollte Amelie einen weiteren "Fährmann" gefälscht haben, um ihre Finanzen aufzubessern? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia fühlt sich von Ariane bedroht, sodass eine Begegnung bei einem Spaziergang eskaliert: Lia glaubt einen Schuss zu hören und als dann plötzlich Ariane vor ihr steht, sprüht Lia ihr Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin will Ariane sie zur Verantwortung ziehen. Pauls Oma Anna kommt an den "Fürstenhof" zurück, um sich ihrer Verantwortung für den Unfalltod von Manuela zu stellen. Sie hat nie aufgehört, sich deshalb schwere Vorwürfe zu machen, und sucht das Gespräch mit Henning. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Till versucht, Mareike und Zoe zu helfen, doch dabei unterschätzt er, wie stark die Liebe zwischen Mutter und Tochter ist. Cecilia fordert Ringo mit einer Wette heraus, die ihren Job absichern würde. Wer wird fair spielen, wer falsch? Obwohl Conors Aktion gegen Nika einen Shitstorm auslöst, steigert er sich entschlossen in den Gedanken einer Solokarriere hinein. Er möchte es unbedingt im Alleingang schaffen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu fühlt sich bestärkt, Justus und sich eine Chance zu geben, als Justus den Scheidungstermin infrage stellt. Lucie ist bereit, sich nochmal auf Miro einzulassen. Chiara bekommt das mit und nutzt es zu ihren ganz eigenen Zwecken aus. Finn stößt im Fall Maja auf Ungereimtheiten. Aber Maja blockt seine Frage ab, stattdessen überrascht sie ihn mit einer ungewöhnlichen Bitte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne wünscht sich eine kleine Auszeit mit Gerner. Nach anfänglichem Zögern lenkt Gerner ein und kann am Lagerfeuer seine Sorgen mal vergessen und wieder entspannen. Bis Yvonne plötzlich spurlos verschwunden ist. Einem Impuls folgend versteckt Philip sich, sodass Sunny nicht mitbekommt, dass er sie eigentlich abholen wollte. Philip ist überzeugt, dass Sunnys Flirt keine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz für ihn darstellt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de