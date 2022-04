Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" wird André unverhofft Erbe. Die Suche nach Tobias führt Vivien und Jakob in "Alles was zählt" zu einem Nightclub. Bei "GZSZ" macht sich Laura Sorgen um Kian.

04. April 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Laura führt Kian vor Augen, dass sein Leben in Gefahr ist. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik, Autofahrer aus Leidenschaft, gerät mit Radaktivistin Merle in eine Klima-Debatte. Er hat nichts gegen Klimaschutz, möchte aber nur ungern die eigene Komfortzone verlassen. Zumindest willigt Hendrik ein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Eine zufällige Begegnung und ein magischer Moment: Katrin spürt die tiefe Verbundenheit zu Leo auf dem Turm des "Heidehimmels". Sie versucht ihre Gefühle zu ordnen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Völlig unverhofft erhält André einen Anruf vom Notar, der ihn zu einer Testamentseröffnung einlädt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um Eduard Winter, der ein großer Fan von Andrés Küche war. Bei weiteren Recherchen findet André heraus, wie vermögend Herr Winter war. Da die Rückkehr von Antons Vater Sven ansteht, bittet Sina Vanessa und Max, ein gutes Wort für sie bei ihrem Ex-Partner einzulegen. Max ist sich zunächst nicht sicher, doch als er erkennt, wie viel Mühe Sina sich mit Anton gibt, ändert er seine Meinung 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva findet sich nach ihrem halsbrecherischen Sturz in den Armen eines Mannes wieder. Da ist es nicht nur der Schock, der ihre Gefühle verrückt spielen lässt. Die Suche nach Tobias führt Vivien und Jakob zu einem Nightclub. Doch nur Monika hat die nötigen Skills, um diesen unauffällig auszukundschaften. Utes Eklat mit Eva hat Konsequenzen. Die Zeitungen berichten zwar vom Huberbau-Empfang - allerdings nicht wie von Benedikt geplant. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Richard bemüht sich, seinen Geschäftspartner Justus noch umzustimmen. Schließlich sagt der zu, sich probeweise auf eine Zusammenarbeit mit Maximilian in der Geschäftsführung einzulassen. Isabelle und Yannick kommen sich wieder näher und ahnen nicht, dass dies Casper ein schmerzhafter Dorn im Auge ist. Als Leyla realisiert, wie wichtig ihr das Eis wirklich ist, trifft sie impulsiv eine Entscheidung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura ist wütend, dass Kian die Chance ziehen gelassen hat. Die Lage macht ihr zunehmend zu schaffen. Laura betäubt ihre Angst mit Alkohol, und lässt sich berauscht dazu hinreißen, vor John ihre Gefühle zu zeigen. Nach seinem Geständnis kommt Tuner nicht mehr an Emily ran und so wachsen seine Befürchtungen, dass sie ihn damit bestraft, seinen Zugang zu Kate zu beschränken. Tuner nimmt trotzdem seinen Mut zusammen und stellt sich Paul. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de