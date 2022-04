Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" kann Franzi David zu einem Arztbesuch überreden. André bietet Bettina in "Sturm der Liebe" einen Job in der Küche an. In "Alles was zählt" erhält Chiara ein weiteres Druckmittel gegen Miro.

01. April 2022 - 11:01 Uhr | (jes/spot)

"Sturm der Liebe": André bietet Bettina an, bei ihm in der Küche zu arbeiten. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Franzi kann David überreden, zum Arzt zu gehen. Doch David macht auf halbem Weg kehrt. Franzi ist überfordert, doch mit einem Trick bewegen Sara und sie David, doch zum Arzt zu gehen. Louis' Kita muss wegen Schimmel auf unbestimmte Zeit schließen. Tina ist frustriert, weil sie doch Abstand zu Ben wollte und sich nun täglich mit ihm absprechen muss. Da erfährt Anke, dass Florian ein leerstehendes Bundeswehr-Gebäude vor dem Abriss retten will. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Bettina möchte André noch enger an sich binden und betont, wie traurig sie ist, bald nach Erfurt zurückkehren zu müssen. Sie erhofft sich einen Heiratsantrag, doch stattdessen wird sie von André mit einem Jobangebot in der Küche überrascht. Den Saalfelds fällt es schwer, wieder mit Ariane unter einem Dach leben zu müssen, und sie versuchen, ihr so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Werner sucht Zuflucht bei Hildegard und beim gemeinsamen Spieleabend hat er sichtlich Spaß. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute will beim Huber-Empfang mit Eva ihren gemeinsamen Sieg über Ricarda Schätzke feiern. Bis sie erkennt, dass Eva dafür Conor prostituiert hat. Nach ihrer Kündigung ist Cecilia trotzig und will mit Huber-Bau nichts mehr zu tun haben, bekommt aber eine unerwartete Einladung. Till ist erleichtert, als Mareike sich auf seinen Plan einlässt. Doch das hat seinen Preis: Mareike fühlt sich von ihm verraten und geht auf Distanz. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Richard bekommt die Chance, sich in Korea einer neuartigen Herz-OP zu unterziehen. Er versteht, dass Simone solange nicht alleine mit Justus die Geschäfte führen will. Chiara erhält ein weiteres Druckmittel gegen Miro. Ihm wird klar, dass er etwas liefern muss, um ihr Schweigen zu erkaufen. Die Briefe eines Verstorbenen geben Henning zu denken. Er will nicht das gleiche einsame Schicksal erleiden wie dieser unbekannte Fremde. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuner hat sich damit arrangiert, dass die Fronten zwischen ihm und Paul verhärtet sind. Als ihm bewusst wird, wie sehr er mit seiner Intrige auch Kate verletzt, kann er sein schlechtes Gewissen nicht mehr ignorieren. Katrin und Maren finden wieder zu ihrer gewohnten Leichtigkeit zurück. Katrin hat jedoch gemerkt, dass Tobias für sie seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, deshalb zeigt sie ihm, dass es mehrere Geigen im Orchester gibt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de