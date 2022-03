Das passiert heute in den Soaps

Tina kommt in "Rote Rosen" nicht damit klar, dass Ben sie betrogen hat. In "Sturm der Liebe" bittet Josie André um eine letzte Chance und bei "GZSZ" beschließt Nihat, per Segelboot nach Island zu fahren.

30. März 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Tina kommt nicht darüber hinweg, dass Ben sie betrogen hat. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben und Tina finden mit Hilfe von Britta und Johanna einen Weg aus der Krise, ein romantisches Dinner krönt die Versöhnung. Dann jedoch holen Tina wieder die Zweifel ein. Sie kann einfach nicht damit leben, dass Ben sie betrogen hat. Katrin arbeitet an ihrer neuen Tourismus-Kampagne und genießt das Glück mit Florian. Anke hingegen ist mehr denn je davon überzeugt, dass die Liebe der beiden auf tönernen Füßen steht, und setzt alles daran, Florian zu verunsichern. Mit Erfolg. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie ist fassungslos, als André sie wegen ihrer Unachtsamkeit feuert. Obwohl Bettina ihre Entschuldigung annimmt und das Missgeschick großmütig abwinkt, bleibt André stur. Einen letzten Versuch, André umzustimmen, unternimmt Josie dennoch. Sie beschließt schweren Herzens, die Fortbildung zur Schokoladen-Sommelière abzubrechen. Arianes Prozess steht bevor und diese gerät zunehmend unter Druck. Da sich Constanze durch ihre privaten Probleme nicht auf den Fall konzentrieren kann, wird Ariane selbst aktiv. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Till kämpft mit einem scheinbar unlösbaren Dilemma: Wie kann er Zoé retten, ohne Mareike damit zu schaden? Vivien muss enttäuscht hinnehmen, dass Tobias' Entführer ihnen nicht auf den Leim geht. Doch während dieser Tobias für seine Tricks leiden lässt, stößt Vivien auf einen irritierenden Hinweis. Britta muss vor David ihren Fauxpas beichten - und gerät dadurch gegenüber Robert in Erklärungsnot. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian fühlt sich von Justus provoziert. Er beschließt, ihn in seine Schranken zu weisen. Miros Sturz hat unangenehme Folgen. Als er das Training abbrechen muss, erweckt das Chiaras Argwohn und sie heftet sich an seine Fersen. Finn kann nicht akzeptieren, dass Jenny bloß die Finanzen des Krankenhauses im Blick hat. Doch auch Jenny gerät ins Zweifeln. Zum Glück! 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne wird ausgerechnet von Katrin ein anderer Blick auf deren Pläne vor Augen geführt. Als dann auch noch Laura an sie appelliert, überwindet sich Yvonne, einen versöhnlichen Schritt auf Gerner zuzumachen. Als Nihat seinen Flug buchen will, hält Jonas ihm den Spiegel vor. Nihat beschließt, klimafreundlich per Segelboot nach Island zu fahren. Dummerweise wird er aber schon seekrank, bevor er das Boot überhaupt betreten hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de