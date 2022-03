Josie passiert in "Sturm der Liebe" ein folgenschweres Missgeschick. Bei "Unter uns" stellen Jakob und Vivien Tobias' Entführer eine Falle. In "GZSZ" geht Linostrami unterdessen auf Lauras Angebot ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franzi schließt mit David ab, nachdem der nicht auf ihre Anrufe reagiert. David zieht sich daraufhin in eine Hotelsuite zurück, wo Simon ihn findet und Franzi informiert. Franzi weiß nicht, was mit David los ist. Bis ihr ein Gedanke kommt: Ist David manisch-depressiv? Pierre Littbarski ist zu Besuch bei den Heidekickern in Lüneburg, Leo und Simon betreuen ihn. Litti outet sich als Fan von Johannas Roman und es kommt zu einem lustigen Abend.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Josie muss eine Nachtschicht einlegen, denn es steht ein Referat für ihre Fortbildung an. Als sie für André und Bettina einen Picknickkorb zusammenstellen soll, übersieht Josie vor Müdigkeit den Hinweis auf Bettinas Allergien und ihr passiert ein folgenschweres Missgeschick. Lia und Robert genießen ihr Glück und feilen an ihren Hochzeitsplänen. Der passende Ort für die Trauung könnte eine Kapelle sein, welche die beiden bei einem Spaziergang genauer erkunden wollen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Spur zu Tobias' Entführer führt ins Nichts. Doch Jakob und Vivien lassen sich nicht entmutigen und stellen ihm eine Falle. Conor erkennt entsetzt, dass Nika ernsthaft vorhat, ihre Musikkarriere hinzuschmeißen und arbeitet heimlich daran, sie zum Umdenken zu bewegen. Britta will Robert an seinem Geburtstag mit einem persönlichen Geschenk überraschen. Dumm nur, dass er gar nicht Geburtstag hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Miro gerät finanziell weiter unter Druck. Er lässt sich zu einer unvernünftigen Entscheidung hinreißen, die ein bitteres Ende nimmt. Finn will den Schmerzen eines Patienten auf den Grund gehen, obwohl die Kosten dafür nicht gedeckt sind. Jenny schiebt dem einen Riegel vor. Isabelle erhält von Casper eine freudige Überraschung. Damit nimmt Casper sie weiter für sich ein, ohne dass sie etwas von seinen wahren Plänen ahnt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tatsächlich springt Linostrami auf Lauras Angebot an. Als sogar Katrin ihr Respekt zollt, zieht es Laura in ihrem Hochgefühl ins Mauerwerk. Ihr Adrenalin entlädt sich in spontanem Sex mit John. Zu Nihats Enttäuschung stimmt das Abgeordnetenhaus gegen den autofreien Kiez. Nihat gibt jedoch nicht auf, zumindest sein direktes Umfeld positiv für den Klimaschutz begeistern zu wollen. Dafür wird er belohnt.