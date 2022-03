Bei "Rote Rosen" beginnt Ben eine Paartherapie mit Tina. Lucie lässt sich in "Alles was zählt" auf eine absurde Idee ein, um Miro zu vergessen. Bei "GZSZ" hadert Michi mit seiner Eifersucht auf Tobias.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon fällt es schwer, Distanz zu Sara zu wahren, die sich offensichtlich erhofft, dass sie wieder zusammenkommen. Doch er will noch immer kein Kind und sieht keine Chance für ihre Liebe. Also fordert er Sara auf, auszuziehen, um ihr die Trennung leichter zu machen. Ben will Tina nicht verlieren und lässt sich auf die Paartherapie ein. Doch er schafft es nicht, über das Thema Sexualität offen zu sprechen und verpackt seinen Seitensprung in Fußballmetaphern. Tina ist außer sich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André lädt Bettina zum Brunch in die Scheune ein. Michael und Werner sind beeindruckt von ihr und gönnen André sein Glück. Doch nicht alle sind so begeistert - Rosalie erkennt Bettina als die Frau, deren Telefonat sie belauscht hat und konfrontiert diese mit ihrem Misstrauen. Henning möchte seinen Geburtstag nicht feiern, denn dieser weckt schmerzliche Erinnerungen an seine verstorbene Schwester Manuela. Paul geht Hennings Einstellung sehr nahe und er sieht sich abermals mit seiner Schuld konfrontiert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Sorge um Tobias und Julius lässt Ringos Nerven blank liegen. Der Druck entlädt sich dummerweise vor einem wichtigen Geschäftspartner. Als Mareike krank wird, muss sie schweren Herzens auf Distanz zur immunschwachen Zoe gehen. Ist das für Sina eine Chance? David passt es nicht, dass Bambi sich in sein Leben einmischt. Er versteht, dass es freundschaftlich gemeint ist, und revanchiert sich unpassend.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone hält an dem Plan fest, Leylas Kampfgeist neu zu entfachen. Nachdem die Zukunft des Sankt Vinzenz ungewiss ist, lässt sich Jenny überzeugen, ins Familienunternehmen zurückzukehren. Doch da gibt es einen Haken. Lucie lässt sich auf eine absurde Idee von Daniela ein, um Miro zu vergessen und fliegt dadurch fast vor ihm auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul ist völlig überfordert, als Gina vor ihm steht. Eigentlich ist er gerade auf dem Weg zu Emily, um die Beziehung zu retten. Paul schickt Gina weg und will seinen Plan durchziehen. Michi hadert, ob Maren irgendwann Tobias vergessen und sich in ihn verlieben kann. Was hat er Tobias schon entgegenzusetzen? Als ausgerechnet sein Konkurrent auf seiner Massageliege liegt, entlädt sich sein Frust, was auch Tobias nicht verborgen bleibt.