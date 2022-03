Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" blamiert sich Yvonne vor Christoph. Bambi mischt sich bei "Unter uns" in Davids Liebesleben ein. In "Alles was zählt" weigert sich Leyla indessen, bei der Küstenmeisterschaft zu starten.

22. März 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": In Shirins (M.) Kosmetikstudio droht Yvonne sich zu blamieren. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Als Gunter David schlafend auf dem Restaurant-Fußboden findet, hegt er den Verdacht, David könnte Drogen nehmen. Franzi hält das für absurd. Doch als Gunter sieht, wie Franzi David Pillen überreicht, wirft er Franzi zu Davids Entsetzen vor, ihn mit Drogen zu versorgen. Als Simon Sara hilft, die LüneNatur-Shirts rechtzeitig zur Wahlparty bedrucken zu lassen, ist die alte Nähe wieder da. Doch er fürchtet das Kinder-Thema und fasst einen folgenschweren Entschluss. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne bekommt unverhofft die Chance, Christoph auf eine Abendveranstaltung zu begleiten. Shirin stylt Yvonne perfekt für das Event, doch genau in dem Moment, als Christoph sie abholen möchte, passiert ein Malheur. Robert möchte Lia mit einer romantischen Geste von Ariane ablenken. Bei der geplanten Kutschfahrt geht jedoch einiges schief und die beiden werden getrennt. Als sich Lia vor einer Rotte Wildschweine auf einen Baum retten muss, eilt ihr Robert zur Hilfe. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Jakob und Vivien einer vielversprechenden heißen Spur folgen, erleben sie eine große Überraschung. Werden sie Tobias finden? Als Bambi sich in Davids Liebesleben einmischt, geht sein Versuch nach hinten los - mit der Folge, dass David eine große Lüge aufdeckt. Als Eva endlich ihre Lizenz zurückbekommt, hat dies einen hohen Preis, denn ausgerechnet Ute muss sie eine folgenschwere Notlüge auftischen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Von ihren Selbstzweifeln überwältigt, weigert sich Leyla, bei der Küstenmeisterschaft zu starten und stößt damit Deniz und Simone vor den Kopf. Finn und Jenny wollen sich mit Arbeit ablenken, als sie sich damit konfrontiert sehen, bald ohne Arbeitsplatz zu sein. Nachdem Yannick Casper von seiner unangenehmen Seite kennengelernt hat, geht er auf Abstand. Isabelle hält Yannicks Reaktion für übertrieben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul ist klar, dass Tuner seine Lüge über den Anruf bei Gina nicht aufklären wird. Spontan beschließt er, Emily nach New York nachzureisen. Da steht plötzlich Gina vor seiner Tür. Maren will sich voll und ganz auf ihre "Beziehung" zu Michi konzentrieren. Die beiden haben Spaß und Michi fühlt sich darin bestätigt, bei Maren auf einem guten Weg zu sein. Doch dann hegt Michi langsam Zweifel, ob er sich nicht etwas vormacht. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de