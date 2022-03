Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Vivien nicht glauben, dass Tobias ermordet wurde und hofft auf Jakobs angeblich heiße Spur. In "Rote Rosen" wird David bewusstlos hinter der Bar gefunden. Josie legt in "Sturm der Liebe" für ein Dessert eine Nachtschicht ein.

21. März 2022 - 11:00 Uhr | (jes/spot)

"Unter uns": Vivien glaubt nicht, dass Tobias ermordet wurde. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Franzi beginnt, sich über Davids Energie zu wundern. Nach einem nächtlichen Tanz im Mondschein ist David am nächsten Tag körperlich ziemlich am Ende, aber sein Geist ist hellwach. Als Gunter und Merle sich fragen, wo er steckt, finden sie ihn reglos hinter der Bar im "Carlas". Simon ist pikiert, als Sara ihm Joseph als ihren Samenspender vorstellt. Auf ihn wirken die beiden wie ein Paar. Sara hingegen ist verunsichert von Simons plötzlichem Auftauchen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie freut sich auf die bevorstehende Verkostung für das Kochbuch. Doch dabei gerät sie unter großen Druck, als ihr André die Verantwortung für die Desserts überträgt. So muss sie eine Nachtschicht einlegen. Glücklicherweise bietet Paul seine Hilfe an. Constanze beobachtet dies eifersüchtig und hat es auf Josies und Pauls Hauptwerk, eine Torte, abgesehen. André ist ganz verzaubert von Bettina und bekocht sie bei einem romantischen Treffen. Am nächsten Tag jedoch belauscht Rosalie ungewollt ein Telefonat zwischen Bettina und André, welches die Fremde in ein schlechtes Licht rückt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien will nicht glauben, dass Tobias ermordet wurde. Ihr Kampfgeist wird belohnt, als Jakob eine heiße Spur zu haben glaubt. Conor verbringt eine Nacht mit Schätzke und erfüllt den Deal - im Gegensatz zu Ricarda, die ihre Erzfeindin Eva weiter quälen will. Chris stellt sich tapfer der Verachtung seiner Kinder Cecilia und Matteo und fasst einen kämpferischen Plan. Werden Cilly und Matteo ihm je verzeihen? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny will einen Schritt auf Justus zumachen. Er hat jedoch eine Entscheidung getroffen, die Jenny hart trifft ... Yannick ist begeistert von Casper. Doch als er eine andere Seite von ihm kennenlernt, gerät seine Meinung ins Wanken. Die Küstenmeisterschaft steht an und Leyla steht unter enormem Druck. Als ihr eigener Erwartungsdruck immer größer wird, verlässt sie der Mut. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Luis und Moritz die Welt um sich herum vergessen, wird die bewusstlose Miriam gefunden. Als Luis davon erfährt, wird er jäh in die Realität zurückgeholt. Voller Sorge und Schuldgefühle begleitet er Miriam ins Krankenhaus und bangt um ihr Leben. Philip befürchtet, dass er es sich endgültig mit Sunny verdorben hat. Sie muss doch denken, ohne John und Nihat hätte er sich womöglich nie bei ihr gemeldet. Doch dann wird er positiv überrascht.