14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara verguckt sich in einen Fremden, nicht wissend, dass es sich dabei um Johannas Großneffen Joseph handelt, den Johanna als Samenspender für Sara vorgesehen hat. Tina ist geschockt: Am Tag ihrer Hochzeit beichtet Ben, dass er Sex mit Anke hatte. Als auch noch die Heizung im Standesamt ausfällt, scheint die Hochzeit gelaufen. Leo unterstützt Ben, der sich quälend fragt, ob Tina ihn überhaupt noch heiraten wird.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max gibt die Betreuung von Baby Anton an Michael ab, da er lieber eine Fahrradtour mit Henning machen möchte. Während sogar Rosalie Gefallen an Anton findet, erfährt Vanessa, dass Max sich vor dem Babysitting gedrückt hat. Daraufhin stellt sie ihn zur Rede. André freut sich sehr, als sein Fan Bettina sich meldet und einen Besuch im Restaurant ankündigt. Nervös überlegt er, wie sie wohl aussehen könnte, und fragt den Kellner nach jeder Bestellung über die Gäste aus. Schließlich erfährt er, dass eine Single-Dame eingetroffen ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina findet Indizien in der Vergangenheit, die ihren Verdacht bestätigen. Gleichzeitig befürchtet sie, dass Till von ihren Nachforschungen über Mareike weiß. Ringo muss die Verantwortung für Julius' Enttäuschung übernehmen. Aber er ist nicht bereit, Julius aufzugeben! Nika wird ob ihrer Musikkarriere von ihrer ehemaligen Knastgenossin erpresst. Die junge Frau sieht nur einen Ausweg, sich gegen die schamlose Erpressung der Frau zu wehren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela gerät gegenüber Henning in Erklärungsnot, als dieser hinter ihr Geheimnis zu kommen droht, warum sie in der Kneipe schläft. Nach seiner Begegnung mit Malu herrscht in Finns Kopf das totale Chaos. Er versucht, sich abzulenken und etwas Ruhe zu finden. Zu diesem Zweck stürzt Finn sich mit viel Engagement in die Arbeit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner weist Pauls Anschuldigung scheinbar empört von sich, insgeheim holt ihn sein schlechtes Gewissen ein. Paul bleibt überzeugt, dass Tuner hinter dem Anruf steckt und appelliert an Emily, ihm zu glauben. Kian drückt sein schlechtes Gewissen weg und konzentriert sich voll und ganz auf Nazan. Sie genießen ihre Zweisamkeit, bis plötzlich Nazans Mutter vor der Tür steht, die noch gar nichts von der Hochzeit weiß.