Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" gerät Chris unter Druck, als Matteos leibliche Mutter auftaucht. Jenny und Justus hoffen bei "Alles was zählt", dass Olivia ihnen Carolines Laptop verschafft. Bei "GZSZ" will sich Luis bei Moritz entschuldigen.

11. März 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Chris will verhindern, dass Corinna Alina (r.) vor einem klärenden Gespräch trifft. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris ist unter Druck, als Matteos leibliche Mutter auftaucht. Seine Sorge scheint unbegründet. Da bringt ihn Corinna zu einem folgenschweren Schritt. Tobias findet Jakobs Bodyguard-Maßnahmen übertrieben. Sogar ein scheinbar harmloser Pizzabote muss darunter leiden, doch Jakob liegt richtig. Bambi will von dem Lebensretter David kein Geld annehmen, während David nicht auf Kosten der Hirschbergers leben möchte. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny und Justus setzen darauf, dass Olivia ihnen Carolines Laptop verschafft. Maximilian sieht darin ein zu hohes Risiko. Leyla fühlt sich noch nicht bereit für eine Profi-Karriere, doch Simone hat andere Pläne. Daniela erfährt, wem Yannick es zu verdanken hat, dass seine Suspendierung aufgehoben wurde. Henning bittet sie um Stillschweigen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis hat das Bedürfnis, sich bei Moritz zu entschuldigen. Moritz ist es aber unangenehm, dass Luis jetzt von seinen Gefühlen für ihn weiß. Er ahnt nicht, dass Luis ähnlich für ihn empfindet. Toni und die anderen WG-Bewohner feiern Nazans Glück. Als Nazan am nächsten Tag die Zukunftsplanung mit Kian in Angriff nimmt, wendet Toni sich ihrer Ermittlungsarbeit zu. Doch dabei macht sie eine erschreckende Entdeckung. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de