Das passiert heute in den Soaps

Nika wird in "Unter uns" von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bei "Alles was zählt" weigert sich Miro vehement, auf sein Preisgeld zu verzichten. Später erkennt Katrin in "GZSZ" dass ihr Streit mit Maren unnötig ist.

10. März 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Katrin (l.) merkt, dass sie Maren in eine peinliche Situation gebracht hat. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna fürchtet um ihr Verhältnis zu Matteo, wenn er seine leibliche Mutter kennenlernt. Sie ahnt nicht, dass Alina eine weitere Bedrohung mitbringt. Derweil weiht Sina Chris in ihren Verdacht ein. Der kann das erst nicht glauben, liefert dann jedoch einen entscheidenden Hinweis. Nikas Leben scheint perfekt. Doch als sie sich endlich einmal auf der Siegerseite wähnt, holt ihre Vergangenheit sie ein. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian, Jenny und Justus setzen Olivia unter Druck, um an geheime Informationen über Caroline zu kommen - aber wird Olivia nachgeben? Miro weigert sich vehement, auf sein Preisgeld zu verzichten, bis Lucie ihm klarmacht, dass er dies als Chance betrachten sollte. Daniela fürchtet, die Möglichkeit zu verpassen, Kim zu verabschieden. Doch Simone verhilft ihr dazu und Daniela kann Kim noch einmal umarmen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin wird von Tobias vor Augen geführt, dass der Streit mit Maren unnötig ist. Als sich auch Michi zuversichtlich gibt, gerät Katrin ins Nachdenken. Vielleicht sollte sie sich entschuldigen? Tuner bekommt mit, dass Paul und Emily sich wieder einander annähern. Er will den Anruf aus Pauls Anrufliste löschen. Doch als Paul Tuner klarmacht, dass er in seinem neuen Familienglück mit Kate nicht willkommen ist, lässt Tuner seine Intrige weiterlaufen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de