14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben ist geschockt über seinen Seitensprung mit Anke. Die verspricht zu schweigen, für sie ist der One-Night-Stand vor allem Balsam für ihr Ego. Merle ist verstört von ihrem Albtraum, in dem Amelie sie beim Rededuell ausbootet. Nur mit Mühe können Dörte und Gunter sie auf andere Gedanken bringen, indem sie mit der Bürgerinitiative gegen WolfPaper das Teufelsmoor bewässern. Merles Kampfgeist ist zurück!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul verspricht Josie, sie vor Christoph zu schützen und droht diesem, ihn an Constanze zu verraten, wenn er Josie nicht in Ruhe lässt. Josie ist überglücklich, als sie feststellt, dass von Christoph tatsächlich keine Gefahr ausgeht, und fällt Paul erleichtert um den Hals. Robert und Lia können ihr Glück kaum fassen und würden am liebsten jede freie Minute zusammen verbringen. Auch Werner freut sich sehr für die beiden und bereitet eine kleine Überraschung für sie vor.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist erleichtert, als Jakob herausfindet, dass der Anschlag nicht ihm gegolten hat. Er ahnt jedoch nicht, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. David kann das Misstrauen der Weigels zerstreuen und bemerkt, dass er sich trotz seiner Herkunft bei ihnen wohlfühlt. Als Robert sich für Britta weit aus dem Fenster lehnt und in die Wette einsteigt, will Britta mit Bambis Hilfe lernen, moralisch zu handeln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps warten ungeduldig auf eine Gelegenheit, Carolines Laptop zu bekommen. Jenny merkt jedoch, dass das Gerät allein ihnen nicht helfen wird. Schafft es Chiara, weiterhin ihrer Favoriten-Rolle gerecht zu werden?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Paul Tuner eine reingehauen hat, kündigt er ihm die Freundschaft. Während Paul sich auf seine Familie konzentriert, wächst in Tuner die Eifersucht. Als sich ihm eine Gelegenheit bietet, gegen Paul vorzugehen, überschreitet er eine Grenze. Miriam ist weiterhin entschlossen, ihren Vater nicht in ihr Leben zu lassen. Doch dann drängen Kindheitserinnerungen an schöne Momente nach oben, und ihre Schutzhülle droht langsam aufzubrechen.