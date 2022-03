Florian tut in "Rote Rosen" alles, um Mias Vertrauen zurückzugewinnen. In "Sturm der Liebe" macht Gerry Merle ein Angebot und bei "GZSZ" verstrickt sich Maren gegenüber Michi in weitere Lügen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Florian tut alles, um Mias Vertrauen zurückzugewinnen. Erst als Mia von Franzi erfährt, dass Florian aus Sorge um Katrin einen Unfall hatte, erkennt Mia, dass sie ihrem Vater zu Unrecht Vorwürfe gemacht hat, und verzeiht ihm. Amelie, Britta und Philip begraben den Streit wegen ihres Vaters und genießen die Zeit mit Jakob. Vorfreudig schmieden sie Familienpläne und merken nicht, dass es Jakob zu viel wird. Auch Carla und Britta gelingt es endlich, sich zu versöhnen, nachdem Elle Jakob fast enttarnt hätte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons und Hildegard überlassen Gerry zu seinem Auszug ein altes Sofa, das er gemeinsam mit Merle zu seiner neuen Wohnung transportiert. Dort malt sich Gerry vorfreudig sein künftiges WG-Leben aus, was Merle etwas wehmütig werden lässt. Daraufhin macht Gerry ihr ein Angebot. Josie ist enttäuscht, als sie erfährt, dass Ariane ihre Zusatzausbildung zur Schokoladen-Sommelière nicht mehr bezahlen wird, da sie verhaftet wurde. Stattdessen erklärt sich Erik bereit, die Finanzierung zu übernehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Reisegruppe will sich bei David mit einem Brunch bedanken, doch der lehnt ab und verlässt mürrisch die Wohnung. Was hat er vor? Als Cecilia sein Prestigeprojekt gefährdet, verdonnert Ringo sie, ihren Fehler selbst auszubügeln. Doch das geht nach hinten los. Die Bewohner der WG fragen sich, wer von ihnen eigentlich das Ziel des Bombenanschlags war. Doch ehe sie eine Antwort haben, taucht ein verdächtiges Paket in der WG auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als das Ergebnis des ersten Battles zwischen Leyla und Fallen Angel feststeht, lässt letztere ihre Maske fallen. Jenny hat Angst, dass Malu und Justus sich wieder annähern könnten. Diese Sorge scheint berechtigt zu sein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während in Tuner noch alte Gefühle für Emily schlummern, öffnet sie ihr Herz wieder ein Stückchen weiter für Paul. Tuner wird klar, dass er sich mit seinen Gefühlen für Emily in etwas verrennt, und nun meldet sich auch sein schlechtes Gewissen. Um den wahren Grund für ihren Auszug und den Streit mit Katrin geheim zu halten, verstrickt sich Maren in weitere Lügen. Und so glaubt Michi schließlich, dass er der Grund für das Drama ist.