Das passiert heute in den Soaps

Sara überrascht Leo in "Rote Rosen" mit einer ungewöhnlichen Bitte. Bei "Unter uns" erkennt Tobias, das er das Fahrradfahren verlernt hat. Justus verhindert in "Alles was zählt", dass Maximilian Caroline vor den Kopf stoßen muss.

02. März 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Sara überrascht Leo mit der Frage nach einer Samenspende. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sara entscheidet sich für eine Samenspende, würde aber gerne den Spender kennen. An einem trubeligen Nachmittag mit Leo, Sam und Joe wird ihr klar, wie gut Leo mit Kindern umgehen kann. Sara fragt Leo überraschend, ob er sich vorstellen kann, ihr Samenspender zu sein. Trotz Tinas Sorge um Ben, dass ihm bei der Rallye etwas passieren könnte, will er weiter bei dem Rennen teilnehmen. Doch dann kommt ihm ein wichtiger Termin dazwischen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa und Max freuen sich sehr, als Rosalie ihnen den Dachstuhl überlässt. Gerry malt sich ebenfalls schon begeistert sein neues Zimmer aus, bis Vanessa ihm vorsichtig klarmacht, dass sie alleine mit Max einziehen will. Alfons ist ganz perplex, als er von André erfährt, dass Hildegard von einem anderen Urlaub geträumt hat. Doch diese möchte Alfons nicht die Freude verderben und willigt in den Urlaub auf dem Leuchtturm ein - allerdings unter einer kleinen Bedingung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias erkennt, dass er das Fahrradfahren verlernt hat. Vivien kann es ihm beibringen, doch Tobias bevorzugt weiterhin das Auto. Dies erweist sich als ein böser Fehler. Mareike ist außer sich, da Sina Zoe gefährdet hat. Prompt hat Zoe einen schlimmen Zusammenbruch. Alle leiden, weil Matteo weiter auf Abstand bleibt. Chris und Corinna belauern Easys und Ringos Wohnung und sehen zufällig, wie Theo sich herausschleicht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus verhindert, dass Maximilian Caroline vor den Kopf stoßen muss. Daraufhin muss sich Maximilian fragen, wie weit er gehen wird. Chiara versucht, mehr Follower zu gewinnen, um beim "Battle on Ice" gegen "Fallen Angel" zu gewinnen. Sie unterschätzt dabei jedoch die Konkurrenz im eigenen Haus. Henning freut sich, als Jenny Yannicks Suspendierung aufhebt. Die Lorbeeren dafür heimst jedoch jemand anderes ein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Luis Sex mit Miriam ausschlägt, hat diese einmal mehr das Gefühl, er weiche ihr aus. Als er dann auch noch ihr Einjähriges zu vergessen scheint, kann sie nicht umhin, daran zu zweifeln, ob zwischen ihnen alles in Ordnung ist. Philip ist von seiner Argentinienreise zurück. Beim Willkommenstrunk mit den Geschwistern hadert John, ob er Philip von Laura erzählen soll. Mit steigendem Alkoholpegel kann er sich schließlich überwinden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de