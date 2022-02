Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" nimmt Gerry die gestresste Merle auf eine Almwanderung mit. Eva muss in "Unter uns" wieder einmal hinter Ricarda Schätzke zurückstehen. Bei "GZSZ" bringt sich Laura mit einem riskanten Coup in Lebensgefahr.

24. Februar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Laura wird klar, dass sie sich beim Treffen mit Artur Yaremko in Lebensgefahr begeben hat. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David und Franzi bekommen durch Hannes einen Hinweis auf das Versteck der Entführer zugespielt und schalten die Kripo ein. Die Beamten nehmen die Verbrecher fest, aber Hannes ist und bleibt verschwunden! Katrin arbeitet an einem digitalen Konzept für ihren Reiseführer "Zeese 2.0" und wird von Mia unterstützt. Denn im Gegensatz zu Florian glaubt Mia fest an das Projekt. Doch dann lässt ein Anruf des Verlegers Katrins Träume platzen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Gerry nimmt die gestresste Merle auf eine Almwanderung mit, damit sie mal richtig durchatmen kann. Diese genießt den gemeinsamen Ausflug sehr und beginnt, echtes Interesse an Gerry zu entwickeln. Doch als er ihr jemanden vorstellt, ist sie bitter enttäuscht. Michael kann sich nicht vorstellen, dass Rosalies Coaching-Kurse die hohen Ausgaben für den Stallausbau wieder ausgleichen können. Um ihm zu beweisen, dass sie erfolgreich sein kann, will sich Rosalie als Influencerin etablieren. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris und Corinna bereiten sich darauf vor, Matteo die Wahrheit über seinen leiblichen Vater zu sagen. Doch die beste Vorbereitung hat nichts genützt, da Chris improvisieren muss. Während Sina Rolfs letzten Wunsch als friedlichen Abschluss sehen kann, fühlt Till sich verhöhnt und ist nicht gewillt, diesem Folge zu leisten. Eva muss erneut erkennen, dass Ricarda Schätzke ihr überlegen ist. Muss sie nun doch ihre Freundschaft zu Ute verraten? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny und Justus können es kaum erwarten, Zeit zu zweit miteinander zu verbringen. Als Jenny spontan bei Justus auftaucht, trifft sie dort jedoch unerwarteterweise auf Malu. Leyla ist völlig überrumpelt, als ihr Vater plötzlich in Essen auftaucht. Dieser ist fassungslos darüber, was sich seit seiner Abreise alles verändert hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Gerner Laura davon abhalten will, den riskanten Coup durchzuziehen, ist sie schon auf dem Weg in die Höhle des Löwen. Denn der Geschäftspartner von Lauras Auftraggeber ist alles andere als vertrauenswürdig. Emily gesteht John, dass ihr Pauls Durchhaltevermögen imponiert und sie entschließt sich, einen Schritt auf Paul zuzumachen. Doch in einem unbeobachteten Moment vermittelt der ihr den Eindruck, dass er zweigleisig fährt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de