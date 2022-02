Das passiert heute in den Soaps

Dörte bittet Katrin in "Rote Rosen" schweren Herzens, aus der Wohnung auszuziehen. In "Sturm der Liebe" wird Josie mit Gerry zu einem Pärchenabend eingeladen. Bei "Alles was zählt" gibt Finn seinen Traum von einem gemeinsames Heim mit Malu auf.

22. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Dörte (r.) bittet Katrin schweren Herzens auszuziehen. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anke macht Druck auf Dörte, Katrin die Wohnung zu kündigen. Dörte hadert mit der Entscheidung, hat aber zu viel Angst, ihre Tochter zu verlieren. Schweren Herzens bittet sie Katrin, auszuziehen. Hannes gerät in Sorge, weil Franzi und David in der Laube sind und nichts mehr von sich hören lassen. In Wirklichkeit haben die beiden dort Sex und keine Zeit für Hannes. David hofft auf mehr Nähe zu Franzi - doch sie hält ihn weiter auf Distanz. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie muss notgedrungen einwilligen, als Paul ihr einen Pärchenabend mit Constanze und Gerry vorschlägt. Obwohl sich Gerry von allen Seiten Tipps holt, wie er die Scharade aufrechterhalten kann, droht Constanze ihn am Abend aus der Reserve zu locken. Michael verspricht Max, mit Rosalie über den geplanten Stallausbau zu sprechen. Danach wähnt Max sich bereits als erster Mieter des Dachstuhls und stößt dabei auch bei Vanessa auf große Begeisterung. Doch wenig später erhalten die beiden eine Absage. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Conor hört, wie Nika im Traum seinen Namen stöhnt, bekommt er wieder Hoffnung, dass sie doch noch Gefühle für ihn hat. Corinna und Chris weihen Cecilia in die Beweggründe für Matteos Adoption ein. Dabei wird ihnen wohl oder übel klar, dass es an der Zeit ist, auch ihm die Wahrheit zu sagen. Derweil müssen Benedikt und Ringo die Richterin überzeugen, dass die Adoption eine Herzensangelegenheit für sie ist. Ob ihnen das gelingt? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian legt bei Caroline weiter nach. Und tatsächlich bringen seine Bemühungen Erfolg - sie bittet ihn um ein Treffen. Finn muss erkennen, dass auch ein gemeinsames Heim mit Malu ihre Probleme nicht lösen wird. Leyla entschließt sich dagegen, der Polizei einen Hinweis zu Marians Verbleib zu geben. Doch der Kommissar ist misstrauisch geworden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura bekommt den Bericht zum Virensterben und ersinnt einen verzweifelten Plan, um das Ruder noch herumzureißen. Doch sie muss einsehen, dass ihr Plan nicht umzusetzen ist. Schweren Herzens geht sie zu Gerner, um die Insolvenz zu besiegeln. Unversöhnt geht die Clique auseinander, die Party wird abgesagt, und Luis und Moritz sind sich ferner denn je. Zwar versucht Miriam noch einmal, mit einem Appell auf Moritz zuzugehen, doch der blockt ab. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de