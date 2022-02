Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" haben Christoph und Yvonne ein Date. Bei "Unter uns" will Ringo seine Adoption durch Benedikt endlich durchziehen. Leyla erfährt in "Alles was zählt" entsetzt von Marians Flucht.

21. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ringo erfährt von Benedikt freudig, dass die Adoption bereits morgen ist. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dörte bedauert, dass ihre Tochter Anke immer wieder das Glück von Katrin und Florian vor Augen geführt bekommt. Und Anke will sich das nicht mehr gefallen lassen. Sie startet einen Rachefeldzug und fordert von Dörte, sich zwischen ihr und Katrin zu entscheiden. Philip beschwört seinen Vater, Amelie und Britta zu sagen, dass er noch lebt. Andernfalls wird er ihm nicht den Anteil am Verkaufspreis seines Bildes geben. Jakob ist verärgert. Doch als er Amelie zusammen mit ihrem Bruder Philip sieht, ist er sehr berührt von seinen Kindern. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph lässt sich zum Dank für Yvonnes erfolgreiche Mission auf ein Austern-Dinner mit ihr ein. Die beiden verbringen einen amüsanten Abend, bis Arianes Rückkehr ihr Date abrupt beendet. Während Christoph Krisensitzung mit Werner hält, bekommt Yvonne große Angst. Robert ist glücklich, sich mit Lia ausgesprochen zu haben und Werner wieder in der Saalfeldwohnung begrüßen zu können. Doch dann steht Ariane plötzlich vor ihnen - sie wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo will seine Adoption durch Benedikt trotz Verletzung durchziehen. Die beiden tun sich schwer, ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis vorzuspielen. Chris erfährt entsetzt, dass Cecilia hinter sein Geheimnis gekommen ist. Cecilia geht es nicht anders, als sie die ganze Wahrheit erfährt. Sina gelingt es, David zurück ins Leben zu holen. Während ihn alle für einen Helden halten, ahnt niemand etwas von seiner Verbindung zu ihrer Entführerin. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny kann sich nach dem Sex nur schwer von Justus losreißen. Doch eine Geschäftsreise durchkreuzt ihre Pläne. Leyla wird völlig aus der Bahn geworfen, als sie von Marians Flucht erfährt. Sie will ihn unbedingt zurück nach Essen holen. Als die von Isabelle angefertigten Team-Jacken bei Simone wegen eines misslungenen Designs durchfallen, sieht Kim darin ihre Chance. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz erfährt von Yvonne die Wahrheit über Miriam. Er kann die Beweggründe für deren Schweigen und Lügen verstehen. Als er Luis jedoch erneut zu nah kommt, ist seine Schmerzgrenze erreicht, und er lässt seinen Frust an Miriam aus. Als Gerner Yvonnes Drohung mitbekommt, bricht ein Streit aus. Im Anschluss sieht Gerner sich genötigt, klare Kante zu zeigen, während Yvonne in ihrer Familie für Klarheit sorgt.