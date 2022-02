Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" fliegt Josie mit ihrer Notlüge vor Paul auf. Jenny kämpft bei "Alles was zählt" nicht länger gegen ihre Gefühle für Justus an. In "GZSZ" beichtet Katrin Nina notgedrungen, dass sie einen Sicherheitsdienst engagiert hat.

18. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Paul will von Josie wissen, ob sie in ihn verliebt ist. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip verkauft ein Bild seines Vaters, den alle für tot halten. Aber Jakob Fährmann hat kein Interesse, von den Toten aufzuerstehen und seine Familie zu treffen. So hält Philip den Erlös aus dem Verkauf des Gemäldes zurück, um seinen Vater zu zwingen, nach Lüneburg zu kommen. Anke bricht schluchzend in Bens Armen zusammen. Tina ist irritiert, begreift aber, wie sehr Anke unter der Trennung von Florian leidet. Auch Dörte will helfen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Constanze nicht aufhört, gegen Josie und ihre Gefühle für Paul zu sticheln, behauptet diese erneut, sie habe einen Freund, der ihr sogar gerade einen Brief geschrieben habe. Doch Constanze kommt dahinter, dass der besagte Brief nicht von Josies Freund stammt, und klärt Paul über die Lüge auf. Henning will die Trennung nicht akzeptieren, doch Shirin lässt nicht mit sich reden und findet Trost bei Gerry. Dieser trifft wenig später zufällig auf Hennings Vater und konfrontiert ihn mit der Erpressung von Shirin. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns David wird zum gefeierten Helden, als er die Gefangenen unter Einsatz seines Lebens aus den Flammen rettet. Trotz allem bleibt Sina bis zum letzten Moment an der Seite ihres Entführers. Damit hat der Schrecken für die Ärztin noch kein Ende. Die Bewohner der Schillerallee haben alle große Mühe, vor Sorge um ihre Liebsten nicht durchzudrehen. Als die Entwarnung kommt, hat nicht jeder Grund aufzuatmen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny kann sich nicht länger gegen ihre Gefühle für Justus wehren. Justus ergeht es nicht anders. Doch das Schicksal scheint gegen sie zu sein. Kim und Ben sind erschüttert, als sie die demolierte Kneipe sehen. Vor allem machen sie sich große Sorgen um Daniela, die unauffindbar ist. Chiara versucht, ihre Niederlage vor Miro mit Fassung zu tragen. Auf keinen Fall will sie, dass sich das beim Finale wiederholt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin teilt Nina notgedrungen mit, dass sie einen Sicherheitsdienst engagiert hat. Katrin kann gerade noch verhindern, dass Nina auch Yvonne einweiht, da erfährt diese die Wahrheit auf anderem Weg. Besorgt bricht Yvonne zu einem Besuch bei Gerner auf. Kian löst die brenzlige Situation auf seine Art. Beeindruckt revanchieren sich Erik und John, indem sie Kian ebenfalls ein kleines Geheimnis anvertrauen. Doch kann man Kian wirklich vertrauen? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de