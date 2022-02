Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" glaubt Bambi verzweifelt, dass Sina tot ist. Miro ist bei "Alles was zählt" von Chiaras Fähigkeiten auf dem Eis angetan. Später bekommt Nihat in "GZSZ" ein verlockendes Jobangebot.

17. Februar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Miro ist von Chiaras Fähigkeiten auf dem Eis angetan. © RTL / Filip Warchalowski

17:30 Uhr, RTL: Unter uns David stellt sich dem Angreifer in den Weg, um die Gefangenen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Während Bambi verzweifelt glaubt, dass Sina tot ist, leidet diese darunter, David in den Tod geschickt zu haben. Sie ahnen nicht, dass ihnen das Schlimmste noch bevorsteht. In der Schillerallee fürchten alle um das Leben ihrer Lieben, als klar zu werden scheint, dass Rolf hinter deren Verschwinden steckt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus, Richard und Maximilian werfen Caroline einen weiteren Köder aus. Wird Caroline Maximilian nun endlich ins Vertrauen ziehen? Miro ist fasziniert von Chiaras Können und setzt alles daran, sie bei "Battle on Ice" zu schlagen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als John und Erik mitbekommen, dass Kian ein Geheimnis hat, ist ihre Neugierde geweckt. Kian lässt die Jungs zappeln, bis er ihnen seine geheime Leidenschaft offenbart. Die beiden reagieren amüsiert, bis sie in Gefahr geraten. Nihat sieht dem Treffen mit der Bezirksbürgermeisterin mit Freude entgegen. Tatsächlich scheint es gut zu laufen, denn er bekommt ein Jobangebot. Als Nihat begeistert Lilly davon erzählt, reagiert diese jedoch skeptisch.