Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" trifft sich Cecilia mit Matteos leiblicher Mutter. Lucie stellt sich in "Alles was zählt" gegen Caroline und bei "GZSZ" hat die WG Meikes Liebeskummer satt.

14. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Lucie beobachtet, wie Caroline (l.) Druck auf ihre Assistentin Olivia ausübt. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die Reisegesellschaft findet sich abseits jeglicher Zivilisation wieder und muss entsetzt feststellen, dass alles ein teuflischer Plan war. Cecilia trifft sich mit Matteos leiblicher Mutter. Was sie von ihr erfährt, reißt ihr vollkommen den Boden unter den Füßen weg. Obwohl die WG'ler dem Valentinstag entsagen, werden sie plötzlich von Jakobs Überraschung für Monika mit romantischen Gefühlen angesteckt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Lucie will sich rehabilitieren und die Steinkamps gegen Caroline unterstützen. Durch deren Assistentin sieht sie eine Chance dazu. Henning schafft es, Sophia abzulenken. So bewahrt er Isabelle und Yannick vor einer peinlichen Situation. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura will die Identität ihres Investors entdecken, um ihn davon zu überzeugen, die Insolvenz von YvoMed abzuwenden. In ihrer Verzweiflung bricht Laura bei Kian ein, doch ausgerechnet John macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Die WG hat den Liebeskummer von Tonis Kollegin satt. Als Lilly entnervt Meikes sofortigen Auszug fordert, lässt sich Toni zu unbedachten Worten hinreißen, die Meike leider in den falschen Hals bekommt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de