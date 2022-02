Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" kommt Bambi mit seiner Entschuldigung an Ringo zu spät. Daniela kann in "Alles was zählt" nicht mit Marian abschließen. Bei "GZSZ" erfährt Laura, dass der Hauptsponsor für das Forschungsprojekt abgesprungen ist.

11. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Laura erfährt von Kian, dass der Hauptsponsor für das Forschungsprojekt ausgestiegen ist. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach einigem Hin und Her fährt ein bunter Trupp mit Sina und Bambi in den gewonnenen Urlaub. Sie ahnen nicht, dass sie jemandem in die Falle getappt sind. Als Cecilia von Chris beim Kontakt mit Matteos Mutter erwischt wird, ist die Enttäuschung groß. Cecilia will den Kontakt abbrechen. Das ist nicht einfach. Der Streit setzt Easy und Ringo heftig zu. Als Easy sich endlich zu einer Entschuldigung durchringt, hat Ringo andere Pläne. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela wird von dem plötzlich aufgetauchten Geld wieder an Marian erinnert. Sie versucht, mit ihm abzuschließen, doch das will ihr einfach nicht gelingen. Deniz weist Nurias Vorwürfe, sie hintergangen zu haben, entschieden zurück. Als sie daraufhin mit einem Eklat droht, ist guter Rat teuer. Doch Miro hat eine Idee. Isabelles und Yannicks heimliches Valentinstagsdate droht ausgerechnet von Sophia entdeckt zu werden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Um Yvonne abzulenken, gehen ihre Freundinnen mit ihr shoppen und verbringen einen amüsanten Tag, der Katrin und Maren gleichermaßen ans Herz geht. Laura läuft im Krisenmodus zu Höchstform auf und versucht gleichzeitig, sich um die Investoren, ihre Mutter und die Kommunikation mit Gerner zu kümmern. Allerdings stößt ihr ausgerechnet der Hauptinvestor das Messer in den Rücken, als er seine vertraglich zugesicherte Risikoprämie einfordert.