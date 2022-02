Das passiert heute in den Soaps

Amelie hat in "Rote Rosen" Geldprobleme. In "Sturm der Liebe" kündigt Christoph Yvonne. Bei "Alles was zählt" schaffen es Ben und Deniz, an Marians Versteck zu kommen.

10. Februar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Christoph kündigt Yvonne. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelies Geldsorgen wachsen. Da Hannes ihr kein Geld leihen will, ist sie gezwungen, Britta um Hilfe zu bitten. Britta bleibt dabei nicht verborgen unter welch enormem Druck Amelie steht. Als sie die Schwester zur Rede stellt, platzt es aus Amelie heraus: Sie ist pleite! Während Merle Sara rät, es mit Online-Dating zu probieren, um den potenziellen Vater ihrer Kinder zu finden, wollen Dörte und Gunter Merle auf die Sprünge helfen und arrangieren ein Online-Date. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne hat ihre Ambitionen bezüglich Christoph noch nicht aufgegeben und kippt heimlich Alkohol in seinen Drink. Doch ihre Aktion fliegt auf und Christoph kündigt ihr umgehend. Yvonne will das nicht auf sich sitzen lassen und sucht Christoph im Büro auf. Shirin verschweigt Henning das Gespräch mit seinem Vater und berät sich mit Max, ob sie Heinrichs Forderung nachkommen und sich zugunsten von Hennings großem Traum von ihm trennen soll. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die Freunde wollen Easy und Ringo bei einer Versöhnung helfen, doch diese hat für alle ungeahnte Folgen. Conor gewinnt Oberwasser, als er einen One-Night-Stand hat. Er scheint seine Gefühle für Nika endlich im Griff zu haben - bis er Nika und Paco im Glück sieht. Evas Erzfeindin Ricarda macht ihr ein unmoralisches Angebot im Austausch für ihre Lizenz. Wird Eva dafür ihre Freundschaft mit Ute riskieren? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben und Deniz schaffen es, an Marians Versteck zu kommen. Als sie sich schon in Sicherheit wähnen, erwartet sie allerdings eine Überraschung. Jenny und Justus kommen mit Finns Hilfe dahinter, dass Carolines SynTacla ein Fake ist. Aber können sie ihr Wissen auch nutzen? Lucie erkennt, wie unglücklich Miro in Düsseldorf war, und versteht schließlich, warum er so gehandelt hat. Aber auch Miro hat etwas gelernt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly macht eine schreckliche Entdeckung: Alle gezüchteten Vektorviren sind gestorben. Alarmiert verhängt Laura eine strikte Nachrichtensperre, um die Investoren nicht zu verschrecken. Doch zu spät. Amüsiert fragt sich Toni, ob Kian eigentlich davon ausgeht, dass Nazan noch Jungfrau ist. Nazan kann sich das nicht vorstellen, bringt das Thema aber dann doch zur Sprache. Kian reagiert derart süß, dass das Verlangen nacheinander noch größer wird.