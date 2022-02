Anke hofft in "Rote Rosen" auf eine zweite Chance bei Florian. Zoe hat in "Unter uns" einen Zusammenbruch und bei "GZSZ" ist Emily wenig begeistert, dass Paul Zeit mit Kate verbringt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anke schöpft nach einem freundlichen Gespräch mit Florian Hoffnung, dass er zu ihr zurückkommt. Während Katrin und Florian ihre Beziehung genießen und noch ein wenig geheim halten wollen, bemerkt Dörte, was mit den beiden los ist. Wie lang wird ihre Liebe unentdeckt bleiben? Carla verlangt von Philip, Britta die Wahrheit über ihren Vater Jakob zu sagen. Philip weigert sich zunächst, doch als er mit Britta reden will, reagiert Jakob abweisend: Er will seine Familie nicht sehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul versucht, allein mit seiner Schuld klarzukommen, da er Constanze nicht die Wahrheit sagen kann. Doch sein schlechtes Gewissen lässt ihm keine Ruhe und er droht die Kontrolle zu verlieren. Christoph macht sich daraufhin zunehmend Sorgen um Paul und ist erschüttert, als er ihn findet. Vanessa stößt bei ihrer Suche auf das perfekte Haus für ihre zukünftige Familie und ist überglücklich, als sich Alfons und Hildegard bereit erklären, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen. Doch dann macht ihnen jemand anders einen Strich durch die Rechnung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi hat tatsächlich einen Urlaub für die ganze Familie gewonnen. Er meldet alle Weigels dafür an - und ahnt nicht, wohin die überraschende Reise geht. Ringo muss befürchten, dass er Easy nun endgültig verloren hat. Dies bleibt nicht sein einziger Verlust. Till und Mareike genießen ihr Liebesglück. Da erleidet Zoe auf der Klassenfahrt einen unerwarteten Zusammenbruch. Mareike findet dafür einen Schuldigen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela muss sich entscheiden, ob sie Deniz die Wahrheit sagen soll. Als sie mit Ben über dieses Thema in einen Streit gerät, hat das unbeabsichtigte Konsequenzen. Justus wird an seinen Konflikt mit Jenny erinnert. Doch dann öffnet eine Begegnung mit Caroline ihm die Augen darüber, wer sein wirkliches Problem ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner hat keine Chance gegen seine Peiniger und muss harte Schläge einstecken - bis er unerwartet Hilfe bekommt. Dennoch bleibt Gerner auf der Hut. Emily ist wenig begeistert, dass Paul Zeit mit Kate in der Wohnung verbringt. Die beiden geraten aneinander und Paul bricht schließlich das Treffen ab. Emily muss sich Kates Fragen stellen und die Scherben auffegen. Es scheint fast so, als wenn Emily und Paul keinen Weg mehr zueinander finden können.