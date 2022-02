Robert macht Ariane in "Sturm der Liebe" einen Heiratsantrag. Bei "Unter uns" erfährt Easy dass Ringo ihn wieder einmal belogen hat. In "GZSZ" erkennt Miriam, dass sie Luis endlich die Wahrheit über ihre Familie erzählen muss.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie braucht Geld. Also beschließt sie, Hannes die Tasche mit dem gefundenen Geld zu stehlen. Aber sie hat die Rechnung ohne Hannes gemacht. Merle versteht die Welt nicht mehr. Das wunderbare Swing-Kleid, dass Dörte ihr geliehen hat und an dem sie augenscheinlich sehr hängt, ist verschwunden. Merle beichtet Dörte. Doch die reagiert ganz anders als befürchtet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lia erkennt, dass sie immer noch Robert liebt, und trennt sich von Erik. Ariane begreift währenddessen, dass ihr die Situation zu entgleiten droht. Daraufhin setzt sie Robert so unter Druck, dass der ihr einen Antrag macht. Yvonne und Erik sind sich einig, dass es sich bei ihrer Knutscherei um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt hat, und beschließen demnach, Josie nichts davon zu erzählen. Doch diese ahnt bereits, dass etwas vorgefallen sein muss, und fürchtet um ihre berufliche Zukunft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy erfährt verletzt, dass Ringo ihn in Sachen Adoption wieder belogen hat. Als Ringo ihm die Wahrheit sagen will, ist es zu spät. Durch Chris' mutigen Einsatz erkennt Cecilia, wie sehr sie ihren Vater liebt. Glücklich über die Versöhnung, ahnt Chris nichts von der wahren Bedrohung. Eva erkennt frustriert, dass sich Schätzke nicht so leicht ausspielen lässt. Im Gegenteil, die Erzfeindin schlägt zurück und trifft Ute.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim ist von ihren T-Shirt-Designs so überzeugt, dass sie kurzerhand auch Isabelles Anteil am Kapital ausgibt, um ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. Malu kann nicht glauben, dass Finn erneut auf Justus losgeht. Sie hat keine Kraft mehr für die ständigen Streitereien und beschließt, vorübergehend auf Abstand zu gehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner informiert alarmiert Katrin, die alles über Miriam herausfinden soll. Katrin knöpft sich den ahnungslosen Luis vor, der aus allen Wolken fällt, als er erfährt, dass Miriams Vater keineswegs tot ist. Miriam weiß, dass sie ihrem Freund endlich die ganze Wahrheit über ihre Familie erzählen muss. Für diesen Schritt braucht sie allerdings viel Kraft.