Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht Ariane Robert ein Geständnis. Mareike lässt ihre Tochter in "Unter uns" doch noch auf Klassenfahrt gehen und in "Alles was zählt" rettet Jenny Justus aus einem anstrengenden Date.

31. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny rettet den genervten Justus aus seinem anstrengenden Date mit Emilia. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon beobachtet amüsiert, wie David Franzi anbaggert. Mit Charme und Gewitztheit erzielt David sogar Fortschritte. Doch dann wird Franzi entsetzt Zeuge, wie David Mia, die immer noch unter ihrer unerwiderten Verliebtheit leidet, auf unbeherrschte Weise zusammenstaucht. Amelie kann nicht glauben, dass Hannes das gefundene Geld bei der Polizei abgeben will. Hannes wird jedoch von Merle auf eine caritative Verwendung gebracht. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia erzählt Valentina von Roberts und Arianes Liaison und hofft, dass es wenigstens seiner Tochter gelingt, Robert die Augen zu öffnen. Als Ariane davon erfährt, realisiert sie, dass sie Robert zu verlieren droht, und macht ihm ein folgenschweres Geständnis. Alfons und Hildegard wollen Werner aufmuntern, doch ihre Versuche scheitern. Daraufhin schaltet sich Gerry ein und versucht hartnäckig, Werner mit einer Partie Backgammon aus der Reserve zu locken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die Freude über die Radiopremiere ihres Songs bringt Conor und Nika wieder näher zusammen. Das führt bei Nika zu einer unerwarteten Erkenntnis. Dank Till kann Mareike ihre Besorgnis überwinden, und sie lässt ihre Tochter auf Klassenfahrt gehen. Doch in Zoes Gepäck lauert eine Gefahr. Von der Libido gequält, weicht Jakob Monika aus. Darauf befürchtet Monika, dass sie mit ihrem Wunsch zusammenzuziehen zu weit gegangen ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim droht wegen Isabelles eigenmächtigen Handelns die Gunst von Emilia verloren zu haben. Zum Glück kann Kim Emilia doch noch überzeugen. Jenny rettet den genervten Justus aus seinem anstrengenden Date mit Emilia. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Leons Abreise naht, ohne dass er einen Käufer fürs Mauerwerk gefunden hätte. Auch John legt die Sache ad acta und bereitet Leon einen gebührenden Abschied. Die Jungs haben jede Menge Spaß, bis Leon schließlich aufbricht, nicht ohne ein Geschenk zu hinterlassen. Tobias schafft es nicht, Katrin aufzuhalten. Sie versucht, Tobias die Sorge zu nehmen und erklärt, warum sie die gefährliche Situation in Kauf nimmt. Dabei sind sich beide so nah wie nie. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de