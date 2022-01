Das passiert heute in den Soaps

Paul unterzieht sich in "Sturm der Liebe" einer Hypnose. Bei "Unter uns" verspottet Jakob Bambi wegen dessen Glauben an Akupunktur. In "Alles was zählt" wird eine bekannte Influencerin auf Justus aufmerksam.

28. Januar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Josie gelingt es nicht, Paul die Hypnose auszureden. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie hofft, durch die Kooperation mit Katrin endlich wieder zu Geld zu kommen. Aber Anke neidet Katrin den Erfolg und sorgt dafür, dass der Deal mit einem Logistikunternehmer platzt. Außerdem wird Amelie auch noch von Hannes öffentlich zu einer Spende genötigt. David ist happy: Franzi hat endlich einer Verabredung zugestimmt. Und auch wenn sie spontan wieder absagt, heißt es für ihn jetzt dranbleiben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Paul unterzieht sich einer Hypnose bei Rosalie, doch zu seiner Enttäuschung bringt diese kein hilfreiches Ergebnis. Am Abend sieht er auf Hennings Einzugsparty zufällig ein Kinderbild von dessen Schwester Manuela - und plötzlich erinnert er sich ganz klar an ein vergangenes Ereignis. Um bei ihrer Familienplanung keine Zeit zu verlieren, wollen Vanessa und Max sich am Abend auf Hennings Party treffen und danach eine romantische Liebesnacht verbringen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo bietet Benedikt Straffreiheit - gegen die Hälfte der Firma. Doch Easy ist entschieden gegen die Erpressung. Kann Ringo der Versuchung widerstehen? Jakob verspottet Bambi wegen dessen Glauben an Akupunktur. Bambi überredet Jakob zu einem Selbstversuch. Mit Erfolg. Geburtstagskind Conor wird herb enttäuscht bei dem Versuch, Nika über die Musik näherzukommen. Doch dann sorgt Tobias für ein besonderes Geburtstagsständchen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben macht sich zunehmend Sorgen um Daniela. Er befürchtet, dass ihr etwas passiert ist und versucht herauszufinden, wo sie sein könnte. Justus versucht weiterhin mit Hilfe von Social Media, das Image von Tacla aufzupolieren. Dabei wirft eine bekannte Influencerin ein Auge auf ihn. Kim will nicht aufgeben und Emilia die gewünschten Shirts verkaufen. Zu Kims Verdruss scheint Emilia das Interesse wieder verloren zu haben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Kian sie zurückweist, ergreift Nazan verletzt die Flucht. Während sie sich vor Erik eingesteht, dass sie Kian verloren hat, appelliert Murat an dessen Herz, Nazan nicht aufzugeben. Laura bleibt gedemütigt zurück. John versucht sie zu trösten, indem er ihr sagt, dass es vielleicht an der Zeit sei, sich mit Yvonnes Blindheit abzufinden. Doch das kann Laura nicht, und sie schafft es auf ungewöhnliche Weise, den Spieß umzudrehen.