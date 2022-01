Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" zwingt Robert Werner zum Auszug aus dem "Fürstenhof". Sina muss Mareike in "Unter uns" schweren Herzens entlassen. In "GZSZ" hat Laura einen neuen Käufer für die "Blue Princess" an der Angel.

27. Januar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Sina (l.) erkennt, dass Mareike ihr Vertragsende völlig unvorbereitet trifft. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David versucht weiter erfolglos, ein Date mit Franzi zu kriegen. Amelie küsst David deshalb ungefragt, in der Absicht, Franzi eifersüchtig zu machen. David fürchtet, dass die Aktion nach hinten losgegangen ist. Aber Franzi ist plötzlich interessiert. Hannes will einem alten Freund helfen, dessen Hund dringend eine kostspielige OP braucht. Sara und Simon starten spontan eine Sammelaktion, und Hannes erkennt, dass man mit Geld auch Gutes tun kann. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert lässt sich nicht erweichen und besteht darauf, dass Werner auszieht. Da dieser keine Hotelanteile mehr besitzt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Feld zu räumen und vorübergehend bei André unterzukommen. Vanessa freut sich sehr über Max' Vorschlag, eine Familie zu gründen. Lia spricht sie wenig später vorsichtig darauf an, dass es keine gute Idee ist, eine Beziehung durch ein Kind retten zu wollen. Doch Vanessa ist der festen Überzeugung, dass Max seine Haltung ehrlich geändert hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo will Easy zuliebe auch Benedikt vor dem Knast bewahren, doch Benedikt kann die Gegenleistung, die Ringo verlangt, unmöglich erbringen. Sina muss Mareike schweren Herzens entlassen. Sie kämpft für eine letzte Chance - mit ihrer Geheimwaffe, die sie an Sina testet. Monika wird klar, dass sie einen Riesenfehler gemacht hat, und versucht Jakobs Diamanten todesmutig zurückzuholen - eine schmutzige Angelegenheit. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian glaubt, Carolines Vertrauen gewonnen zu haben. Caroline reagiert nicht wie erwartet. Kim gerät vor Emilia in Bedrängnis, als Isabelle verspricht, die gewünschten Motto-Shirts besorgen zu können. Wie kann Kim sich retten? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nazan will Kian zurückerobern. Auf Murats Hochzeitsessen muss sie jedoch feststellen, dass Murat von ihrer Trennung erfahren und sie weit entfernt von Kian platziert hat. Doch so leicht gibt Nazan nicht auf. Laura wähnt sich kurz vorm Ziel, als ein neuer Käufer für die "Blue Princess" auf den Plan tritt, und macht sich auf den Weg zur Übergabe. Da bekommt John mit, um wen es sich bei dem Käufer handelt. Er versucht, Laura noch zu warnen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de