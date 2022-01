Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" hat Paul eine weitere Panikattacke. Finn kommt in "Alles was zählt" nicht mit Malus Schwangerschaft klar. Bei "GZSZ" behauptet Tuner dass Emily Paul nicht mehr sehen will.

26. Januar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Tuner (l.) kämpft mit seinem schlechten Gewissen Paul gegenüber. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mia setzt sich bei Gunter für Jolina ein und schafft es, dass Jolina nicht entlassen wird. Erleichtert stoßen die beiden Kolleginnen während der Arbeit mit Sekt an und werden von Anke erwischt, was zu einer Standpauke der Eltern - Katrin und Florian - führt. Tina und Hannes erfahren, dass Carla und Leo ihren Verkupplungsversuch durchschaut haben. Sie sind erleichtert, als die beiden ganz entspannt mit der Sache umgehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Paul ist nach seiner Panikattacke überzeugt, dass ihn die Trauer um Hennings Schwester an seinen eigenen schweren Verlust von Romy erinnert hat - und dass diese Erinnerung seine Krise ausgelöst hat. Doch am nächsten Tag versagen ihm bei einer harmlosen Dienstfahrt erneut die Nerven. Max ist verzweifelt, weil Vanessa ihm seinen Seitensprung einfach nicht verzeihen kann. Er merkt, dass seine Beziehung zu zerbrechen droht, aber er will Vanessa auf keinen Fall verlieren und weiß schließlich, was er zu tun hat. Daraufhin macht er ihr eine folgenreiche Offenbarung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Monika entdeckt alarmiert, was Jakob vor ihr verheimlicht: einen Diamanten. Hat er etwa auch einen aus der Beute behalten? Ringo ist am Ziel: Er kann straffrei davonkommen und Benedikt für den Steuerbetrug ins Gefängnis schicken. Ausgerechnet Easy hat Bedenken. Chris und Corinna beschwören Cecilia, Matteo nichts vom Brief seiner leiblichen Mutter zu erzählen. Cecilia sagt zu - kann das aber auch nicht einfach so stehen lassen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben erfährt von Daniela, dass Marian sie belogen hat. Er will nun selbst herausfinden, warum sein Freund gelogen hat und was dahintersteckt. Schließlich entdeckt Ben die ganze Wahrheit. Malus Schwangerschaft macht Finns Beziehung zu Justus nur noch komplizierter. Finn erträgt es überhaupt nicht, dass sein Bruder der Vater von Malus Baby ist. Erneut belastet Finns Ärger darüber seine Beziehung mit Malu. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuner kann der Versuchung nicht widerstehen, und er behauptet, dass Emily Paul möglichst nicht mehr sehen will. Während Paul Emilys vermeintlichen Wunsch getroffen respektiert, redet sich Tuner sein Verhalten schön. Nachdem Luis Miriam gestanden hat, dass er gern einmal Sex mit Moritz hätte, schlägt die zu seiner Überraschung einen Dreier vor. Luis kann sich das nicht wirklich vorstellen, doch als Miriam die Weichen dafür stellt, macht er mit. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de