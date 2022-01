Das passiert heute in den Soaps

Anke hat in "Rote Rosen" mit ihrer Eifersucht gegenüber Katrin zu kämpfen. Bei "Alles was zählt" setzt sich Lucie für Henning ein und in "GZSZ" will Moritz nicht, dass Luis seine Gefühle für ihn erahnt.

25. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Anke (r.) versucht, ihre Eifersucht zu unterdrücken. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dörte ist am Boden zerstört, weil sie einfach nicht an Anke rankommt. Die alte Geschichte um die geklaute Kollekte steht wie eine dicke, hohe Mauer zwischen Mutter und Tochter. Außerdem hat Anke noch ganz andere Probleme: ihre Eifersucht! Mia muss sich Gunter gegenüber verteidigen - dabei wäre es so einfach, mit der Wahrheit, dass Jolina die Uhr ausgeliehen hatte, aus der Nummer rauszukommen. Mia will ihre Freundin nicht verraten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa spürt, dass Max ihr etwas verschweigt, aber sie weiß nicht, was. Michael versucht, sie zu beruhigen, aber Vanessa lässt die Sache keine Ruhe und sie stellt Max zur Rede. Hildegard erhält überraschend ein Paket: Sie hat beim Preisausschreiben gewonnen, aber zu ihrer Enttäuschung nicht den ersten, sondern den dritten Preis - eine Kaffeemaschine. Doch als Alfons nach Hause kommt, ist er hin und weg von dem Gerät, denn er hat schon viel Gutes darüber gehört. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris und Corinna wollen verhindern, dass Matteos leibliche Mutter ihn kontaktiert, doch das heimliche Abwehrmanöver geht schief. Nikas spontaner Kuss beim Clip-Dreh zu ihrem Song bleibt nicht ohne Konsequenzen. Er irritiert Paco - und weckt erneut Conors Hoffnungen. Britta tut alles, um Robert zu zeigen, dass sie ihre Scharade ehrlich bereut. Ihre Versuche prallen an Robert ab - aber nur scheinbar. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz wird in seinem Vorsatz, das Zentrum zu verlassen, ins Wanken gebracht. Kann er das wirklich tun? Lucie rührt Hennings unbeholfener Versuch, sich ihrem Bruder wieder anzunähern. Vorsichtig setzt sie sich bei Yannick für ihn ein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz ist es unangenehm, dass Luis womöglich seine Gefühle für ihn erahnt. Trotz allem trennt er sich von Fabio und spielt Luis gegenüber herunter, dass er ihn zwar sexy findet, mehr aber auch nicht. Moritz ist erleichtert, dass Luis es locker zu nehmen scheint. Nihat und Tuner erkennen, dass es so nicht weitergeht, und reden mit Emily und Paul. Dabei erlebt Tuner einen verbundenen Moment mit Emily und genießt seine neue Rolle.