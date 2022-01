Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" suchen Sara und Simon eine Lösung für ihr Kinderproblem. Shirin wird in "Sturm der Liebe" von Erik abgemahnt. In "Unter uns" geht Conor beim Clip-Dreh auf Abstand zu Nika.

24. Januar 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Erik mahnt Shirin wegen ihrer Aktion mit dem "geliehenen" Kleid ab. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Im "Drei Könige" wird die Uhr eines Gastes vermisst. Mia hatte die Uhr in den Kasten mit den Fundsachen gelegt, doch dort ist sie nicht mehr. Es stellt sich heraus, dass Jolina die Uhr geborgt hatte. Die Mädchen sind geschockt, als sie erfahren, dass die Uhr 50.000 Euro wert ist. Sara und Simon suchen gemeinsam eine Lösung für ihr Kinderproblem. Simon entdeckt das Thema: Social Freezing: Sara könnte jetzt Eizellen einfrieren und erst später Kinder bekommen. Sara ist erstmal interessiert. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ariane wird zur Befragung mit aufs Polizeirevier genommen, da bei ihr ein gefälschtes Testament von Robert gefunden wurde. Als sie zurückkehrt, kann sie Robert zwar davon überzeugen, dass sie unschuldig ist, doch in der Nacht wird dieser von einem bösen Traum heimgesucht. Shirin sucht hektisch alle Zeitungen mit ihrem Foto im Hotel zusammen und lässt sie verschwinden. Dennoch meldet sich die bestohlene Dame kurz darauf bei Erik, der Shirin daraufhin abmahnen muss. Und obendrein erreicht Shirin wenig später eine weitere Hiobsbotschaft. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem sie sich weiter in ihr Lügennetz verstrickt hat, muss Britta befürchten, Robert ganz zu verlieren. Um das zu verhindern, braucht sie kreative Ideen. Beim Clip-Dreh zu ihrem Song geht Conor soweit es geht auf Abstand zu Nika, doch so wird der Clip öde, sodass Nika zu härteren Mitteln greift. Eva erkennt, dass ausgerechnet ihre Erzfeindin über die Rückgabe ihrer Zulassung entscheidet, und diese lässt Eva und Ute ihre Macht spüren. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning wird trotz seines distanzierten Verhältnisses zu Yannick an ein altes Versprechen erinnert und will es endlich erfüllen. Als Deniz' Vorschlag für einen neuen Choreografen von Simone abgelehnt wird, fragt er sich, ob er noch seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Die Steinkamps wollen mit einem Werbe-Event verlorenes Terrain zurückerobern. Da haben sie ihre Rechnung aber ohne Caroline Albrecht gemacht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily will sich ablenken, doch Paul ist allgegenwärtig. Als er entgegen ihrer Abmachung im Concept Store aufkreuzt, macht sie ihrem Frust Luft. Doch auch Pauls Verletzung bricht sich Bahn. Um an die Fotos zu kommen, die Lauras Juwelenraub belegen würden, legt Laura kurzerhand einen Fahrstuhl im "Jeremias" lahm. Doch sie steckt länger im Aufzug fest als geplant. Laura bleibt keine andere Wahl, als erneut John einzuspannen.