Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" glaubt Till, dass Zoé ihn beklaut hat. Justus hadert in "Alles was zählt" immer noch mit Jennys Verrat. Später lässt sich Nina in "GZSZ" auf einen Flirt mit einem Unbekannten ein.

20. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Justus (r.) hadert immer noch mit Jennys Verrat. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo durchsucht Benedikts Handy nach Spuren, die ihn entlasten und Benedikt belasten würden. Was er findet, reicht vielleicht für einen heimlichen Deal. Till hat den unangenehmen Verdacht, dass Zoé ihn beklaut hat. Um herauszufinden, wofür sie das Geld braucht, heftet er sich an ihre Fersen. Als Vivien zur Feier ihrer bestandenen Prüfung ausnahmsweise Alkohol trinkt, fördert das Zeug euphorische Tanzeinlagen und alte Wunden zutage. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Immer wieder, wenn sich ihre Wege kreuzen, herrscht zwischen Jenny und Justus eine besondere Anziehung. Den beiden fällt es sichtlich schwer, ihrer Faszination füreinander zu widerstehen - bis Justus daran erinnert wird, was ihn von Jenny fernhält. Lucie fragt sich, ob vor lauter Arbeit für Steinkamp Sport und Wellness ihr Privatleben komplett auf der Strecke bleibt. Sie ahnt nicht, dass sich das bald für sie ändern wird. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zwischen Nazan und Kian herrscht Eiszeit. Obwohl sich beide einreden, dass es für sie okay ist, spürt man die jeweilige Sehnsucht nacheinander. Erst als ein Schicksalsschlag die beiden zwangsläufig näher zueinander bringt, lassen sie ihre Gefühle für den Moment zu. Nina lässt sich im "Mauerwerk" auf einen Flirt mit einem Unbekannten ein und landet mit ihm auf der Toilette des Clubs. Sie ahnt nicht, dass Luis "Zeuge" ihres One-Night-Stands wird.