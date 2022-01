Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Benedikt seinem Leben ein Ende setzen. Richard erkennt in "Alles was zählt" entsetzt, dass Caroline Tacla synthetisch herstellt. In "GZSZ" bangt Emily unterdessen um Pauls Gesundheitszustand.

12. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": An ihrer Sorge um Paul erkennt Nihat, dass Emily ihren Mann immer noch liebt. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David plant mit Sara und Simon eine Gartenparty, um Franzi wiederzusehen. Die taucht auch auf, allerdings um Leo zu treffen, den sie kurz zuvor kennengelernt hat. David gibt den Kampf um Franzi nicht auf und die beiden liefern sich einen Wettstreit. Amelie wird den Hacker nicht los, der sein versprochenes Geld will. Als sie ein teures Dinner für ihren Wahlkampf bei Carla bezahlen will, muss sie entsetzt feststellen, dass auf ihrem Konto kein Guthaben mehr ist. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph macht Werner klar, dass er mit seiner Erpressung bis zum Äußersten gehen wird, wenn Werner nicht einlenkt. Dieser wahrt zwar ein Pokerface, doch in seiner Not vertraut er sich Robert an. Alfons freut sich auf seine alljährliche Motorradfahrt mit seinen Bikerfreunden. Lia erinnert ihn jedoch daran, dass er Hildegard versprochen hatte, keine langen Touren mehr zu unternehmen. Daraufhin gerät Alfons ins Nachdenken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt will seinem Leben ein Ende setzen. Als Ute und Jakob vergeblich an ihn appellieren, sehen Easy und Ringo nur einen Weg. Eva hat zwar ihre Anwaltslizenz noch nicht zurück, aber bereits eine wichtige Verhandlung. Um sich nicht strafbar zu machen, greift sie zu einem drastischen Mittel. Bambi gewinnt bei einem Telefon-Quiz einen Familienurlaub, doch Sina befürchtet, dass er Betrügern aufgesessen ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Richard ist entsetzt, dass es Caroline gelungen ist, Tacla synthetisch herzustellen. Doch etwas anderes setzt ihm noch mehr zu. Als eine Geschäftsreise für das Prunkwerk ansteht, setzt Kim alles daran, ein Date mit Ben vorzuziehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily bangt um Pauls Gesundheitszustand und weicht ihm nicht von der Seite. Nihat und Emily sind unendlich erleichtert, als Lilly Entwarnung gibt. Paul erwacht am nächsten Morgen mit einem dicken Schädel und großem Schamgefühl. Als John ihre Vorbereitungen sabotiert, erkennt Laura, dass er sie anlügt, und ist für seine durchaus berechtigten Argumente nicht empfänglich. Doch dann bekommt John eigene Geldsorgen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de