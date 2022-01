Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" stellt Lia den eifersüchtigen Robert zur Rede. Chiara muss sich in "Alles was zählt" überlegen, wie sie den Ruf des Zentrums retten kann. Bei "GZSZ" bietet Kian Erik ein Restaurant in Neukölln an.

10. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Lia fordert Robert auf, sich aus ihrem Leben herauszuhalten. © ARD/Christof Arnold