Mia versucht Franzi bei "Rote Rosen" zu überreden, mehr Zeit mit Katrin zu verbringen. In "Sturm der Liebe" hetzt Christoph Paul gegen Ariane auf. Bei "GZSZ" will Toni Erik mit einer Feier überraschen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin ist getroffen, dass Franzi nicht bei ihr wohnen will. Mia wirft ihrer Schwester vor, ihre Mutter damit zu verletzen, doch es bleibt dabei. Währenddessen bekommt Franzi mit, dass Mia einen Schwarm im Hotel hat, der vermeintlich mit ihr flirtet, und ist baff, als sich ausgerechnet David als vermeintlicher Flirt entpuppt. Britta hinterfragt Amelies Schritt zur unabhängigen OB-Kandidatur, und Amelie muss hinnehmen, dass Gunter ihr eine Niederlage prophezeit, da sie keine Inhalte vorweisen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Robert sich aus Loyalität zu Ariane gegen Christophs Geschäftsidee stellt, wird Christoph klar, dass er Robert gegen Ariane aufbringen muss, denn so gewinnt er doppelt: Er kann seine Geschäftsidee umsetzen und ist Ariane los. Dafür zieht er den ahnungslosen Paul ins Vertrauen und reißt bewusst alte Wunden bei ihm auf. Shirin entdeckt bei Hennings Sachen zufällig zwei Karten für eine Gala im Segelclub am Chiemsee. Vorfreudig glaubt sie, dass Henning sie damit überraschen will und gibt vor Josie zu, den Mann fürs Leben gefunden zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt regelt den krankheitsbedingten Rückzug aus seiner Firma. Doch wie radikal sein Plan ist, ahnt niemand.

Während Monika die Gemeinschaft der Diamanten-Gang vermisst, planen ihre Ex-Komplizen heimlich den finalen Verkauf der Steine. Conor will zu Nikas Text einen Song komponieren. Sie stimmt zu und liefert ihm ahnungslos die entscheidende Inspiration.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian hadert nach dem Schein-Pakt mit Caroline. Als er Jenny alles gesteht, fasst die einen mutigen Plan, Caroline unschädlich zu machen. Chiara ist nach Janas harter Kritik nicht mehr offen für deren Trainingsansatz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Für Katrin und Maren ist klar, dass ihre Frauenfreundschaft das Wichtigste ist. Da wirft ausgerechnet eine nächtliche Begegnung mit Tobias Maren aus der Bahn. Toni überkommt das schlechte Gewissen, weil sie Erik bei der Feier zu seiner bestandenen Kochprüfung allein gelassen hat. Sie beschließt, Erik zu überraschen. Es kommt zu einer leidenschaftlichen Nachfeier, und Toni schöpft neuen Mut, auch beruflich an alte Erfolge anknüpfen zu können.