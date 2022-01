Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" ist Katrin überglücklich, ihre Tochter Franzi endlich wiederzusehen. Ute erkennt in "Unter uns", dass Benedikt sie seit Monaten belogen hat. In "Alles was zählt" misstraut Chiara Janas Urteil über ihre Performance auf dem Eis.

03. Januar 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Chiara (r.) ist vor den Kopf gestoßen, als Jana ihre DM-Kür abwertet. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin ist überglücklich, Franzi endlich wiederzusehen. Franzi hingegen fällt die erste Begegnung mit ihrer Mutter sehr schwer. Ganz anders verhält sie sich hingegen bei Florian und vor allem Anke - hier ist ihre heile Welt. Katrin ahnt nichts davon und ist getroffen, als Franzi verkündet, bei Florian und Anke zu schlafen. Sara nervt Simons Eifersucht. Aber dass er so weit gehen würde, Leo für das Hotel abzuwerben, nur damit er nicht mehr mit Sara arbeitet, hätte Sara ihm nicht zugetraut. Sie ist fest entschlossen, Leo in der Klinik zu halten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie ist froh, dass sie von André ihren Ausbildungsplatz in der Küche zurückbekommt. Auch Erik freut sich mit seiner Tochter und überlegt sich mit Lias Hilfe eine kleine Überraschung für sie. Um Werner und Robert für seinen Plan zu gewinnen, den "Fürstenhof" zum Aushängeschild seiner neuen Hotelkette zu machen, bietet Christoph den beiden an, sie finanziell zu beteiligen. Zunächst sind sie durchaus beeindruckt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt hält sein Versprechen gegenüber Ringo und verfasst sein Geständnis. Als dieses Ute in die Hände fällt, erkennt sie entsetzt, dass Benedikt sie seit Monaten anlügt. Leni steht überraschend wieder vor der Tür. Nun befürchtet Nika, dass sie ihre Beziehung zu Paco torpediert. Die wirkliche Bedrohung lauert allerdings woanders. Eva kostet es aus, Britta mit ihrem Wissen über die Fake-Schwangerschaft zu erpressen. Doch dann revoltiert Britta. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ein Gutachten bringt Tacla in Verruf. Maximilian verdächtigt Caroline und will gegen sie vorgehen. Da unterbreitet sie ihm ein verlockendes Angebot. Chiara ist sehr skeptisch, als ihr Jana vorgestellt wird, doch sie gibt ihr eine Chance. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Das neue Jahr bringt für Toni und Erik große Herausforderungen. Während Erik seine Abschlussprüfung meistert, werden Tonis Hoffnungen zerschlagen, bei der Arbeit endlich wieder zu alter Höchstform auflaufen zu dürfen. Für Nazan und Kian steht ein Date an. Während Nazans Gefühle schwanken, muss Kian unerwartet zu einem Geschäftstermin aufbrechen. Seine Nachricht, das Date verschieben zu müssen, erreicht Nazan nicht rechtzeitig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de