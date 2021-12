Das passiert heute in den Soaps

Rosalie macht Michael in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. Bei "Unter uns" will Benedikt Ringo die Leitung seiner Firma übergeben und in "Alles was zählt" haben die WG-Bewohner Geburtstagsstress.

30. Dezember 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Rosalie gesteht Michael, dass sie nicht ohne Zucker leben will. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David lernt eine attraktive unbekannte Frau kennen. Die beiden landen ziemlich schnell im Bett. Am nächsten Morgen zieht sie sich zurück, ohne Namen oder Telefonnummer zu hinterlassen. Simon ist eifersüchtig auf Leo und will ihn beim Tischtennis besiegen, doch Simons Tennisarm meldet sich. Simon muss sich von Leo verarzten lassen und stellt fest, dass der gar nicht so übel ist. Die Eifersucht ist dennoch nicht vom Tisch. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um Michael zu unterstützen, lässt sich Rosalie auf das Experiment ein, ebenfalls auf Alkohol und Zucker zu verzichten. Michael versucht, auch André davon zu überzeugen, doch der hat überhaupt kein Verständnis dafür. Und auch Rosalie muss Michael wenig später ein Geständnis machen. Selina und Cornelius planen überglücklich ihre gemeinsame Zukunft: Von dem Gewinn seines Buches, das sogar verfilmt werden soll, möchte Cornelius in England ein Gut kaufen, um dort mit Selina zusammenzuleben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta möchte Silvester mit Robert feiern und merkt dabei nicht, dass ihr Fake-Schwangerschaftsbauch ihr Geheimnis zu verraten droht. Benedikt will Ringo die Leitung seiner Firma übergeben. Zudem macht er sich Gedanken, ob Ute nicht ihr Leben mit ihm verschwendet. In der WG herrscht Aufregung, denn die Bewohner haben Cecilias Geburtstag vergessen. Ein Glück, dass Theo eine ganz besondere Überraschung vorbereitet hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Zwischen Yannick und Isabelle knistert es erneut. Daniela hofft, dass Marian an Silvester zu ihr zurückkehrt. Chiara ist nicht in Feierlaune. Ein Sinnspruch erinnert Chiara schließlich daran, für was ihr Herz wirklich schlägt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily und Paul würden Silvester am liebsten ausfallen lassen. Doch zusammen mit Sunnys und Tuners Hilfe bereiten sie Kate einen schönen Start ins neue Jahr. Für einen Moment hält Luis Moritz' Blick, bevor er sich abwendet. Zu Moritz' Überraschung reagiert Luis locker, was ihn zu einem unbedachten Kommentar hinreißen lässt. Um weiterhin nichts zu riskieren, lässt er sich auf eine Beziehung mit Fabio ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de