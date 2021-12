Selina hofft in "Sturm der Liebe" auf ein Liebescomeback mit Cornelius. In "Unter uns" freut sich Till, als Mareike kurz entschlossen doch zu ihm zieht. Bei "GZSZ" kommt es zwischen Moritz und Fabio zu einem erotischen Moment.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle hadert damit, ob Amelies Spionageaktion gegen Heiko Struckmeyer Folgen haben muss. Amelie erkennt nach und nach, dass sie damit ihr Image, eine Politikerin mit Herz zu sein, langsam verspielt und lenkt ein. Simon verfällt in Panik, als Sara vermutet, schwanger zu sein. Leo dagegen steht Sara unkompliziert zur Seite und ermutigt sie, einen Test zu machen. Als Sara Entwarnung gibt, ist Simon über die Entwicklung dann doch alles andere als glücklich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa ist wieder glücklich mit Max, muss aber feststellen, dass sie ihm durch den Seitensprung nicht mehr so vertraut wie vorher. Als sie Max beim Training mit einer gutaussehenden Frau sieht, kocht sofort die Eifersucht in ihr hoch, obwohl ihr klar ist, dass diese unbegründet ist. Als Selina Cornelius nach seiner Ankunft begegnet, entsteht sofort wieder die alte Verbundenheit und Selina macht sich umso mehr Hoffnungen auf ein Liebescomeback.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Von Easy ermuntert, besucht Ringo Benedikt in der Psychiatrie, um ihm zu gestehen, dass er ihn in den Wahnsinn getrieben hat. Doch Benedikt kommt ihm zuvor. Monika glaubt die Diamanten verloren und beichtet Jakob ihre Schuld. Sie ahnt nicht, dass die anderen die Diamanten heimlich zurückgeholt haben. Alle freuen sich für Till, als Mareike kurz entschlossen doch zu ihm zieht. Nur Tobias macht Mareikes plötzlicher Sinneswandel misstrauisch.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Zwischen Lucie und Chiara kommt es zum Streit, als Lucie ihrer Freundin Chiara vorwirft, Moritz nur aus egoistischen Gründen weiter zu decken. Leyla begreift nun, dass sie ihre Vorsichtsmaßnahme, die TaclaEnergy!-Tropfen wieder aus ihrem Körper zu spülen, heftig übertrieben hat. Kim will ihre Mutter Daniela mit einem schönen Brunch überraschen, doch dann trifft ihre Überraschung unverhofft ein anderes Paar.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz will sich von seinen Gefühlen für Luis ablenken und nutzt die Gelegenheit, Fabio wieder näherzukommen. Auf dem Rave kommt es zu einem erotischen Moment, den ausgerechnet Luis beobachtet. Laura kann nicht verhindern, dass John niedergeschlagen wird. Umso erleichterter ist sie, dass John sie dennoch nicht verrät. Sie nutzt den Tumult, um an das Tablet zu kommen. Endlich kann sie das Sicherheitssystem in Rosas Schweizer Villa ausspionieren.