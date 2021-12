Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" versucht Gerry, Max und Vanessa zu versöhnen. Benedikt fühlt sich in "Unter uns" auf offener Straße verfolgt. Bei "Alles was zählt" ist Leyla überrascht, dass Deniz sie ermutigt, nach Dortmund zu wechseln.

21. Dezember 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Benedikt (l.) ahnt nicht, dass er seine vermeintliche Halluzination Ringo zu verdanken hat. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Johanna will Thomas heimische Spezialitäten nach Brasilien schicken und schafft es, dass David den Versand für sie übernimmt. Doch als sie ihm zusätzlich auch noch Putzarbeit im "Carlas" beschert, bringt sie David in Schwierigkeiten. Jonnas Abreise steht bevor. Für Hannes ist sie zu einer engen Freundin geworden und er entschließt sich spontan, sie für einen Urlaub nach Norwegen zu begleiten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Gerry leiht sich von Michael ein Paddleboard und lockt Max und Vanessa unter einem Vorwand an den See. Dort angekommen sollen die beiden in Rekordzeit den See überqueren und durch den Spaß wieder zueinanderfinden. Nachdem Michael sich einem ersten Konditionstraining bei Max unterzogen hat, ist er komplett ausgepowert. Nicht einmal Rosalie gelingt es, Michael mit ihrer sonst so bewährten Verführungskunst wieder vom Sofa zu bekommen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt fühlt sich auf offener Straße verfolgt. Als ihm dann auch noch Valentin erscheint, wehrt er sich. Doch seine vermeintliche Halluzination blutet. Robert schmeichelt Britta so sehr, dass sie sich auf ein Sex-Date einlässt. Das ist ohne echten Schwangerschaftsbauch jedoch keine gute Idee. Als Tobias mitbekommt, wie viel Geld Vivien für sein Geschenk ausgegeben hat, wird er unsicher. Doch sein Geschenk für sie muss sich nicht verstecken. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla ist überrascht, dass Deniz sie ermutigt, nach Dortmund zu wechseln. Sie ist unschlüssig und weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Chiara kann Moritz trotz ihrer Gefühle für ihn nicht verzeihen und bleibt bei ihrem Entschluss. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner wird von seinen Emotionen übermannt, als er Yvonne und seine Familie betrachtet. Nur mit einer halbseidenen Investition können sie den Fortbestand der Forschung sichern. Gehen sie den Deal mit dem unbekannten Investor ein? Tobias und Katrin schwelgen in der Vorstellung wie es wäre, allein zusammenzuwohnen. Während Katrin das eher unverbindlich betrachtet, hat Tobias eine Idee, wie man diese schöne Illusion in die Realität umsetzen könnte.