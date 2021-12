Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" hilft Tina Ben aus seiner mentalen Krise und bei "Unter uns" wird Theo aufgrund seiner Hautfarbe mit Rassismus konfrontiert. Unterdessen bekommt Leyla in "Alles was zählt" ein verlockendes Angebot.

20. Dezember 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Ben fällt es nach einem Rettungseinsatz schwer, seine Erlebnisse zu verarbeiten. © ARD/Svenja von Schultzendorf

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben fällt es nach einem Rettungseinsatz schwer, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Doch Tina kann ihm aus seiner Krise heraushelfen. Hannes nimmt etwas enttäuscht hin, dass Jonna verheiratet ist und ihren Mann mit der Kontaktanzeige nur eifersüchtig machen will. Er hilft ihr trotzdem. Gutgelaunt schießen sie ein Selfie, das Jonna ihrem Mann schickt. Der Plan geht auf. Jonnas Mann Kjell bucht überraschend einen Flug nach Deutschland. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ariane ist fassungslos, dass Christoph die Ereignisse, die sie fast in den Wahnsinn getrieben haben, bereits über Wochen im Voraus geplant hat. Mit der Videoaufzeichnung hat er sie nun endgültig in der Hand und verlangt von ihr, ihm ihre Anteile für einen Spottpreis zu verkaufen. Gerry versteht die Welt nicht mehr: Zum einen geht Henning ohne Shirin zu der Geburtstagsfeier seines Freundes und zum anderen finden Max und Vanessa einfach nicht mehr zueinander, obwohl sie sich lieben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute ist froh, dass Benedikt zurück ist, und sie will ihn unterstützen. Als sie erfährt, wie Schizophrenie im Alltag aussehen kann, wird ihr ganz anders. Das Falschgeld von Monika sorgt dafür, dass sie wieder auf der Liste der Verdächtigen von Jakob steht. Er ist kurz davor, die Wahrheit aufzudecken. Theo wird aufgrund seiner Hautfarbe die Kommode verwehrt. Nach einer aufwühlenden Konfrontation wird er jedoch für seine klaren Worte belohnt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Moritz kann das Ende seiner Beziehung nicht akzeptieren und beschließt, um Chiara zu kämpfen. Wird Moritz sie mit einem Liebesappell umstimmen? Leyla erhält das verlockende Angebot, in den A-Kader eines anderen Eissportvereins wechseln zu können. Wird Leyla den Steinkamp-Kader verlassen? Richard scheitert bei der Suche nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk für Simone, doch Lucie hat einen rettenden Einfall. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis bringt die aufgelöste Miriam nach Hause. Vorsichtig versucht er, an sie heranzukommen, aber Miriam schweigt. Als sie am nächsten Tag merkt, wie viel Sorgen sich Luis um sie macht, erklärt sie, dass ihr Vater tot ist. Laura und Yvonne spannen die gesamte Familie ein. Während Gerner arglos glaubt, einen normalen Vater-Tochter-Tag zu verbringen, versammeln sich all seine Liebsten zur großen Überraschung im Townhouse. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de