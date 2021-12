Das passiert heute in den Soaps

Carla geht in "Rote Rosen" auf Abstand zu Philip und in "Unter uns" will sich Britta allein mit dem Hehler treffen. Später sorgt sich Gerner in "GZSZ" um die erblindete Yvonne.

16. Dezember 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Gerner hegt die Hoffnung, dass Yvonnes Blindheit nur vorübergehend ist. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mia versteht nicht, warum ihr Vater sich gegen ihr Praktikum im Krankenhaus stellt. Doch Katrin durchschaut Florians Gründe: Er will nicht, dass Mia noch mehr Leid erlebt. Anke rät Florian, Mia anzurufen, um sich mit ihr auszusprechen, doch Mia drückt das Gespräch weg. Carla braucht Zeit zum Nachdenken und geht auf Abstand zu Philip. Amelie erzählt ihm von Carlas Schicksalsschlägen. Da schnappt sich Philip Amelies Autoschlüssel und eilt davon. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ariane hört am See Stimmen aus verschiedenen Richtungen. Da sie ahnt, dass es sich um eine Täuschung handelt, geht sie der Sache auf den Grund und entdeckt tatsächlich versteckte Lautsprecher. Als auf einmal Christoph auftaucht, vermutet Ariane sofort, dass er hinter allem steckt. Während Henning erwartet, dass Shirin sich für die Ohrfeige entschuldigt, gibt diese ihm zu verstehen, dass er mit Gerry genau das macht, worunter er selbst als Kind gelitten hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Keiner traut Britta so richtig über den Weg, als sie sich allein mit dem Hehler treffen will. Bambi überwacht das Treffen heimlich und fliegt böse auf. Leni steht offen dazu, dass sie Pacos Beziehung mit Nika nicht billigt. Als sie verfrüht abreist, geraten Paco und Nika aneinander. Da schon die halbe Schillerallee weiß, dass Till und Mareike ein Paar sind, müssen sie nun auch Zoe einweihen. Zoe besteht darauf, Till zu testen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Moritz kann es nicht ertragen, dass das Zentrum die Lorbeeren für seine Arbeit bekommt, und entscheidet sich zu einem drastischen Schritt. Die Semi-Finals von "Battle on Ice" starten. Während Chiara in Gedanken bei Moritz ist, will Leyla beweisen, dass sie zu Recht im Halbfinale steht. Als Justus von Caroline erfährt, dass Jenny ihn verraten hat, schlägt Jenny Justus' geballte Enttäuschung entgegen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne lässt sich in einen letzten schönen Moment mit Gerner fallen, dann gesteht sie, dass sie nichts mehr sieht. Während Gerner die Hoffnung hegt, dass Yvonnes Blindheit nur vorübergehend ist, versucht sie, ihrem Schicksalsschlag entgegenzutreten. Der Saphir kommt Laura wieder in den Sinn und sie spielt sich an Rosa ran. Aber John vereitelt den Plan. Als ihr Yvonne mitteilt, dass sie erblindet ist, zieht es Laura den Boden unter den Füßen weg. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de